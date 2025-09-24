Estaba preso, cambió de género y violó a otras detenidas en la cárcel de Bouwer

La Fiscalía de Instrucción de Delitos contra la Integridad Sexual de Córdoba solicitó que la presa Gabriela Nahir Fernández, quien cambió de género, vaya a juicio acusada de haber violado a otras siete internas en el pabellón de mujeres del Establecimiento Carcelario de Bouwer.

La detenida llegó a la cárcel femenina luego de obtener el reconocimiento de su cambio de género y, según los investigadores, creen que fue en ese lapso en el que ocurrieron las violaciones, con el agravante de que tenía sífilis y contagió a varias de sus víctimas.

Desde el Ministerio Público Fiscal provincial detallaron que Fernández es acusada como “probable autora penalmente responsable de los delitos de abuso sexual simple reiterado (dos hechos) en concurso real con abuso sexual gravemente ultrajante continuado en perjuicio de siete detenidas, calificado por el conocimiento de ser portadora de una enfermedad de transmisión sexual grave”.

A su vez, en uno de los hechos se la considera “coautora de abuso sexual con acceso carnal por la introducción de objetos análogos, calificado por el número de autores”, puesto que habría sido acompañada en el ultraje por otras dos presas. En otro caso, además, se agrava la acusación por “el uso de arma en grado de tentativa”.

En esta causa también están acusadas Ingrid Roxana Florindo y Rocío Belén Montoya como “probables coautoras penalmente responsables de los delitos de abuso sexual con acceso carnal por la introducción de objetos análogos”, en compañía de Fernández.

Todo se remonta a octubre de 2016 cuando Gabriel Fernández ingresó a una cárcel masculina y un año después fue condenado a tres años de prisión por el delito de “lesiones leves calificadas y privación de la libertad calificada”.

Sin embargo, en 2018 le dijo a la Justicia “me autopercibo mujer”, motivo por el cual se dio inicio así a su cambio de género, por lo que pasó a llamarse Gabriela Nahir Fernández y fue trasladada a un pabellón de mujeres.