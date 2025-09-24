Homenajearon a la telenense Laurentina Ainó, tiene 108 años y votó en las elecciones de 1951

«Antes de esa ley hubo muchos intentos y proyectos que quedaron archivados, pero esa vez se logró. Se logró con fuerza, con empatía y con un gobierno dispuesto a acompañar. Fue el gobierno de Perón el que impulsó la ley, y por eso también es llamada «Ley Evita», porque Evita le dio la potencia política necesaria en aquel momento» dijo la vicegobernadora, Alicia Mayoral, en la inauguración de la muestra “Cambiamos la historia – Día Nacional de los Derechos Políticos de la Mujer – Memorias del primer sufragio femenino”, en la Sala de Exposiciones de esta Legislatura pampeana.

El acto fue presidido, también, por el gobernador Sergio Ziliotto, y junto a la vicegobernadora Alicia Mayoral, le entregaron un reconocimiento a Laurentina Ainó.

¿Quién es Lauretina Ainó?…la telenense actualmente tiene 108 años. El 23 de setiembre de 1947 se sancionó la ley que permitió a las mujeres ejercer el derecho a votar, y en 1951 se realizó la elección que “marcó un antes y después en la vida democrática de nuestra Nación y, su vida, es testimonio de la lucha, la conquista y la emoción de una Argentina que empezaba a reconocer la igualdad política”, destacaron.

La reconocida desde aquella elección, votó en todas las oportunidades que hubo comicios, y piensa ejercer el derecho al sufragio “Hasta que pueda… voy a votar. Mientras que pueda caminar, a mí no me interesa la edad, no hay que decir, soy vieja, ya no puedo”, expresó.

«DEFENDER LA DEMOCRACIA»

«No queremos votar porque la ley lo imponga, sino porque elegimos hacerlo, porque sabemos que nuestra voz tiene valor. Y por eso debemos volver a adueñarnos de la democracia, defenderla de los embates que a diario parecen tambalearla», manifestó la vicegobernadora, para luego señalar «las leyes siempre requieren aprovechar los contextos, los momentos históricos. Así pasó también aquí, en esta Cámara, con la Ley de Paridad: otra conquista que nos recuerda que somos mucho más que un 30%, que somos mucho más que una cifra. Somos las que luchamos todos los días en el territorio, las que sostenemos la democracia y defendemos nuestros derechos».

Previamente, la museóloga Silvia Fernández, a cargo del Museo Histórico Legislativo, recordó que «este día nos convoca no sólo a evocar un hito histórico, sino también a reconocer el largo camino de luchas, hicieron posible la conquista de un derecho esencial en nuestro país, cuando gracias a la perseverancia de muchas mujeres, la Argentina se convirtió en pionera en América Latina en el reconocimiento político de la igualdad y ciudadanía».