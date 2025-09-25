«Belén» representará a Argentina en los Premios Oscar 2026 y los Goya

«Belén”, el nuevo film de Dolores Fonzi basado en un caso real que impactó al país, es el elegido para representar a Argentina en los prestigiosos Premios Oscar 2026 y Goya. La película se encuentra disponible en carteleras de cine y próximamente se estrenará mundialmente en la plataforma Prime Video.

El largometraje de Fonzi, su segundo proyecto como directora, se superpuso por sobre otros estrenos recientes, como “La Mujer de la Fila” (Benjamín Ávila), Homo Argentum (Mariano Cohn y Gastón Duprat), y “Algo Viejo, Algo Nuevo, Algo Prestado” (Hernán Rosselli).

El anuncio fue emitido en un evento a cargo de la Academia de cine Argentina, del cual participaron numerosas figuras del espectáculo local. Entre ellas, Graciela Borges, quien fue la encargada de leer el sobre con la elección de la película.

Además de este reconocimiento, el film protagonizado por su directora, también fue elegido para formar parte de la 73ª edición del Festival Internacional de Cine de San Sebastián, que se celebrará del 19 al 27 de septiembre en España.

De qué trata “Belén”

La película habla de un hecho verídico que ocurrió en la provincia de Tucumán.

Una joven se presentó en la guardia de un hospital por dolores abdominales y, sin saber que estaba embarazada, se entera de que tuvo un aborto espontáneo. En un injusto hecho, los médicos la acusaron de haberse realizado un aborto, por lo que enfrenta cargos con la Justicia en una Argentina donde no había una ley que la ampare.

Con apoyo legal y activistas, lucha por justicia en un caso que podría ser decisivo.