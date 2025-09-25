jueves 25, septiembre, 2025, Eduardo Castex, La Pampa
Radiodon500.png
Radiodon whatsapp banner 19mayo2025

DAFAS lanzó el 4° concurso de relatos “En los últimos 40 años”

Adulto escritura relatos concurso mayores 25setiembre2025

La Dirección de Ayuda Financiera para la Acción Social (Dafas) convocó a participar del cuarto concurso de relatos escritos destinado a personas mayores de 60 años denominado “En los últimos 40 años”.  

Del certamen literario organizado como parte de las actividades por el 40° aniversario de Dafas, se podrá participar del 1 de octubre al 3 de noviembre de 2025. 

La temática del concurso promueve reflexionar desde una mirada literaria sobre eventos, experiencias, memorias, anécdotas, hechos o cambios más significativos que hayan ocurrido en los últimos 40 años ya sea a nivel personal, familiar, social o cultural. El título es un disparador para recrear un momento único e invita a mirar hacia atrás y rescatar algo relevante de la experiencia de vida, propia o ajena. 

Está destinado a personas mayores de 60 años, residentes en La Pampa, que podrán participar mediante la redacción de un texto de no más de dos carillas de extensión referido a la temática del concurso y que además incluya datos personales como nombre y apellido, DNI, domicilio, localidad, teléfono y email.

Las producciones deberán enviarse por email a la dirección de correo [email protected], en soporte papel a través de las agencias oficiales de DAFAS en la Provincia o bien acercarlas al edificio de DAFAS (Pellegrini 385, de la ciudad de Santa Rosa).

PREMIOS

 Se premiará a tres personas con los siguientes reconocimientos: primer premio de $150.000 más un libro; 2° premio $100.000 más un libro y 3° premio $75.000 más un libro, además de siete menciones especiales para las cuales el obsequio serán libros de autoría pampeana.

Los textos premiados se darán a conocer el domingo 9 de noviembre, en el programa televisivo de Telebingo Pampeano que se emite en vivo por la Televisión Pública Pampeana, Facebook y youtube.

Las bases se podrán consultar desde este link 

