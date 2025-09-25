El ministro Álvarez entregó aportes a emprendedores de Toay

El ministro de Desarrollo Social y Derechos Humanos, Diego Álvarez, encabezó el acto de entrega de Créditos de Economía Social por un valor superior a los $ 35 millones de pesos, en la localidad de Toay. Los montos pertenecen a los programas de Participación Comunitaria, Desarrollo de la Economía Social y Desarrollo Productivo, distribuidos en más de treinta personas emprendedoras.

El ministro de Desarrollo Social y DDHH, Diego Álvarez, destacó este acto como “la oportunidad de darle al emprendedor y emprendedora un acompañamiento”. “Generar oportunidades para para aquellos grupos de la sociedad que requieren de un acompañamiento del Estado de acuerdo con su situación social o económica. A pesar de las dificultades, desde la gestión del gobernador Sergio Ziliotto se sigue apoyando al sector emprendedor”, expresó.

“Entregamos 35 millones que van destinados a los micro emprendedores, para que puedan mejorar la capacidad de producción, otros para poder este darle un apuntalamiento y poder comprar capital de trabajo para este seguir produciendo”, amplió.

Consultado por la demanda de este tipo de créditos, respondió que “se incrementó en estos programas. Quiero destacar que son programas que vienen financiados por la ley de descentralización, que son fondos provinciales que vienen a los municipios, los municipios determinan quiénes son los beneficiarios y ahí se entregan”. Del acto participaron vecinas y vecinos toayenses, el intendente local, Ariel Rojas, la subsecretaria de Economía Social, Graciela Salvini, el diputado provincial Hernán Pérez Araujo, el director de Economía Social, Rodrigo Ghiraudo, además de concejales y funcionarios municipales.