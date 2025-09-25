Juegos Deportivos Pampeanos 2025: Los resultados de la segunda jornada de los Sub 16

Los Juegos Deportivos Pampeanos (JDP) de la categoría Sub 16 tuvieron -este miércoles- la segunda jornada de competencia en diferentes canchas y la pista de atletismo de Santa Rosa, con la participación de más de 900 atletas.

La actividad en los diferentes escenarios comenzó en horas de la mañana y después de un receso al mediodía, los encuentros y las pruebas de atletismo siguieron a la tarde, en otra jornada llena de emociones.

RESULTADOS

En la cancha del Plan 5000 continuaron los encuentros de vóley masculino, Chacharramendi (Zona X) perdió con Bernasconi (Zona VIII) 2 a 1; General Pico (Zona V) venció a Quemú Quemú (Zona IV); Doblas (Zona IX) derrotó a Intendente Alvear (Zona II) 2 a 1; y Santa Rosa (Zona VII) a Victorica (Zona VI) 2 a 0.

En horas de la tarde, Victorica (Zona VI) se impuso a Intendente Alvear (Zona II) 2 a 0; Ingeniero Luiggi (Zona I) a Doblas (Zona IX) 2 a 0; Trenel (Zona I) perdió a Bernasconi (Zona VIII) 2 a 0; y Chacharramendi (Zona X) cayó ante Quemú Quemú (Zona IV) 2 a 0.

En las canchas del Polideportivo Butaló, en vóley femenino General Pico (Zona V) le ganó a 25 de Mayo (Zona X) 2 a 0; Uriburu (Zona IV) a Trenel (Zona III) 2 a 0; 25 de Mayo (Zona X) perdió con Jacinto Arauz (Zona VIII) 2 a 0; General Pico (Zona V) cayó ante Uriburu (Zona IV) 2 a 0.

General Acha (Zona IX) perdió con General Pico (Zona VII) 2 a 0; Alta Italia (Zona II) derrotó a Embajador Martini (Zona I) 2 a 1; Alta Italia (Zona II) a General Acha (Zona IX) 2 a 1 y General Pico (Zona VII) a Telén (Zona VI) 2 a 0.

Mientras que, por la tarde, Trenel (Zona III) perdió con Jacinto Arauz (Zona VIII) 2 a 0; 25 de Mayo (Zona X) superó a (Zona IV) Uriburu 2 a 0; y General Acha (Zona IX) a Embajador Martini (Zona I) 2 a 1.

En fútbol masculino, cuyos encuentros se desarrollaron en cancha de Mac Allister, Realicó (Zona I) superó a General Acha (Zona IX) 2 a 1; General Pico (Zona V) y Anguil (Zona IV) empataron 1 a 1; General Pico (Zona V) se impuso a General Acha 2 a 0; y Anguil (Zona IV) igualó con Realicó (Zona I) 0 a 0.

Intendente Alvear (Zona II) empató con 25 de Mayo (Zona X) 0 a 0; Victorica (Zona VI) venció a Santa Rosa (Zona VII) 2 a 0; Santa Rosa (Zona VII) empató con Intendente Alvear (Zona 2) 2 a 2. También igualaron Caleufú (Zona III) ante 25 de Mayo (Zona X) 1 a 1; Caleufú (Zona III) venció a Santa Rosa (Zona VII) 2 a 1 y Victorica (Zona VI) a Intendente Alvear (Zona X) 3 a 0.



ATLETISMO

En la pista de solado sintético, la competencia de atletismo se desarrolló en horas de la tarde. En la final de los 100 metros llanos femenino se impuso Mercedes Florez Diab (Zona VII), superando a Pilar Hidalgo (Zona II) y Elena Lucero (Zona VII).

En lanzamiento de jabalina ganó Micaela Meluso (Zona IV), escoltada por Sofía Tellechea (Zona VII) y Bárbara Ballari (Zona II).

En lanzamiento de jabalina masculino quedó primero Bruno Sánchez (Zona I), seguido por Rosendo Risueño (Zona VIII) y Jeremías Galván (Zona X).

En los 100 metros llanos llegó primero Bruno Sánchez (Zona I), relegando a Ignacio Benítez (Zona I) y Pablo Calles (Zona IV).



CONTINUACIÓN

Los Juegos Deportivos Pampeanos continuarán este jueves. Por la mañana la actividad arrancará a las 8 y finalizará a las 12 y por la tarde, desde las 15 a las 18 horas.

En tanto que el viernes se competirá solamente de mañana, con entregas de premios en los mismos recintos deportivos. La acción arrancará a las 8 y concluirá a las 12 horas.