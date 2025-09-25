jueves 25, septiembre, 2025, Eduardo Castex, La Pampa
Facebook-f X-twitter Instagram Whatsapp
Radiodon500.png
Informate
Radio
Radiodon whatsapp banner 19mayo2025

La Cospec Ltda informó los asociados que ganaron el sorteo de setiembre

Compartir
Twittear
Compartir
Telegram
Cospecltda recaudacion orozcomiguel 25setiembre2025

La Cospec Ltda informó que tres asociados resultaron beneficiados en el sorteo mensual que se realizó por Lotería Nacional. Los favorecidos dispondrán de $ 20.000 –cada uno- que serán acreditados en la factura de servicios del mes de octubre.

Desde la entidad solidaria recordaron que los requisitos para participar de este beneficio es “no registrar deudas en las facturas al momento de realizarse el sorteo”.

Los favorecidos son:

Número                                               Asociado

8843                     5454           Jorgelina Beatriz Gómez

0424                     8011           Jesica Alejandra Liñeira

8227                     4346           Ramona Rita Musa

«Saludamos a todos los asociados y felicitamos a los ganadores del mes de Setiembre”, transmitieron desde el Consejo de Administración de la Cospec Ltda.

Compartir
Twittear
Compartir
Telegram

Deja tu comentario!

Planco
Expocastex2025 julio2025 lateral 400x533
Cospecltda banner abril2025 400x300Refrigeradossantiago 23setiembreSancorseguro banner setiembre2025 lateralTecnohuose banner setiembre2025Antar banner abril2025