La Cospec Ltda informó los asociados que ganaron el sorteo de setiembre

La Cospec Ltda informó que tres asociados resultaron beneficiados en el sorteo mensual que se realizó por Lotería Nacional. Los favorecidos dispondrán de $ 20.000 –cada uno- que serán acreditados en la factura de servicios del mes de octubre.

Desde la entidad solidaria recordaron que los requisitos para participar de este beneficio es “no registrar deudas en las facturas al momento de realizarse el sorteo”.

Los favorecidos son:

Número Asociado

8843 5454 Jorgelina Beatriz Gómez

0424 8011 Jesica Alejandra Liñeira

8227 4346 Ramona Rita Musa

«Saludamos a todos los asociados y felicitamos a los ganadores del mes de Setiembre”, transmitieron desde el Consejo de Administración de la Cospec Ltda.