La UNLPam en territorio en Castex: Alpa confirmó que en 2026 se dictarán dos tecnicaturas

El rector de la UNLPam, Oscar Alpa, confirmó que por intermedio del programa “La UNLPam en territorio” se dictarán las tecnicaturas universitarias de Gestión de Alimentos y de Gestión y Administración Agropecuaria en Eduardo Castex, pero además se podrán “ofrecer algunas carreras más” en forma virtual. “El programa La UNLPam en el territorio lo vamos a reanunciar nuevamente porque tenemos varias carreras. Estas dos carreras las dicta (la Facultad de) Agronomía, pero vamos a trabajar con distancia y seguramente podremos ofrecer algunas carreras más”, expresó ayer en una comunicación telefónica con Radio DON de esta localidad.

“Desde 2019 la UNLPam no solamente está en Santa Rosa y General Pico e intentar llegar a todas las localidades pampeanas. En algún momento estuvo la tecnicatura en Eduardo Castex, y ahora a través de la virtualidad y el sistema híbrido –parte virtual y parte presencial- podremos dictar no solamente esas dos carreras, sino algunas más”, explicó el entrevistado. “Dentro de lo malo que nos dejó la pandemia, lo bueno que nos permitió fue repensar algunas cosas y trabajar con el formato virtual”, expresó.

-Alpa, la tecnicatura en Administración Agropecuaria regresa a su sitio de origen que fue en Eduardo Castex…

-Si, un poco es así. Había algo lógico que es la cantidad de estudiantes en una época donde todo era presencial, y ese fue el problema en su momento. Ahora con este formato virtual e híbrido, podemos garantizar el dictado. Esa tecnicatura fue modificada y actualizada, porque tiene materias comunes con Ciencias Económicas, permite seguir una licenciatura en Negocios Agropecuarios o también seguir alguna licenciatura de Ciencias Económicas

-¿La UNLPam potenciará la educación a distancia?

-Sí, fue nuestro objetivo a partir de 2021, y tenemos que ir adaptando las carreras, porque se requiere aprobaciones y modificaciones de los docentes y carreras, porque no es lo mismo la presencialidad que la virtualidad, porque no es lo mismo el docente en cátedra que el tutor que acompaña en la virtualidad. Queremos mantener la misma calidad educativa. Tenemos seis carreras en formato virtual, y queremos que en unos años todas las carreras se transformen para cursar en formato virtual pero con presencialidad, porque tendrán reuniones en Santa Rosa o General Pico o el docente viajando a la localidad.

-O sea que el convenio con Castex podría permitir dictar dos tecnicaturas y alguna carrera más en formato virtual.

-Exactamente. Podemos incluir, porque los convenios de La UNLPam en territorio con los municipios permite que nos acompañe el recurso humano local para organizar la parte administrativa interna, un tutor de la parte académica y un tercero relacionado con la parte de sistemas para garantizar la conectividad. Es el compromiso que toma el municipio para trabajar en conjunto.