jueves 25, septiembre, 2025, Eduardo Castex, La Pampa
Necrológica de Eduardo Castex –  Jueves 25

Ha dejado de existir  en Eduardo Castex el vecino Juan Ferrero (80 años). El velatorio será en calle Raúl B. Díaz 1133 – Sala A y el sepelio será este Viernes 26, a las 10 horas, en el cementerio local.

Informó Cochería Cospec Ltda

