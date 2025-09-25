Necrológica de Eduardo Castex –  Jueves 25

Ha dejado de existir en Eduardo Castex el vecino Juan Ferrero (80 años). El velatorio será en calle Raúl B. Díaz 1133 – Sala A y el sepelio será este Viernes 26, a las 10 horas, en el cementerio local.
Informó Cochería Cospec Ltda
jueves 25, septiembre, 2025, Eduardo Castex, La Pampa
Ha dejado de existir en Eduardo Castex el vecino Juan Ferrero (80 años). El velatorio será en calle Raúl B. Díaz 1133 – Sala A y el sepelio será este Viernes 26, a las 10 horas, en el cementerio local.
Informó Cochería Cospec Ltda