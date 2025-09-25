jueves 25, septiembre, 2025, Eduardo Castex, La Pampa
Policía le pegó una trompada a un inspector en el centro de Santa Rosa

Santarosa peatonal 25setiembre2025

Otro violento episodio ocurrió en las calles de la capital pampeana. En pleno centro, un efectivo policial, de la sede de Ataliva Roca, agredió a un inspector de tránsito a raíz de un altercado por una multa. 

De acuerdo con fuentes policiales, el hecho ocurrió a las 17.45 cuando los inspectores realizaban un corte al tránsito por prevención en la Escuela 6 ubicada en Mansilla al 434, publicó el diario La Arena.

«En ese momento, se observó a un auto, conducido por un hombre, acompañado por una mujer, que estacionó sobre la calle Mansilla más precisamente sobre el sector de personas con discapacidad», expresaron los voceros de las fuerzas de seguridad consultados por este diario. 

Y ampliaron que por este motivo, el inspector de tránsito le pidió al conductor del auto la documentación. 

«Ante la solicitud, el conductor adopta una postura agresiva y molesta por lo que agredió con varios golpes de puños al rostro de inspector», sostuvieron.

Minutos después, efectivos de la Seccional Primera, que acudieron al lugar tras un llamado al 101, lograron contener la situación. Mientras el agresor y su pareja se retiraron del lugar, al verificar que la documentación estaba en regla, los inspectores de tránsito radicaron la denuncia en la Seccional Primera.

