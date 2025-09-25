Presentaron la 16° edición de Expo Castex: Más de 200 expositores y variadas actividades «para la familia»

La Expo Castex 2025 se desarrollará desde el viernes 10 al domingo 12 en el predio del Club Estudiantil de Eduardo Castex. Las charlas técnicas comenzarán el martes 7. “Es un evento que nos permite mostrar el potencial productivo” de Eduardo Castex y La Pampa, destacó el presidente del Club Estudiantil, Lucas Bruno. Destacaron que ya confirmaron su participación 250 expositores. La entrada tendrá un costo de $ 6.000 para los mayores, y $ 5.000 para jubilados y socios; mientras que el abono para las tres jornadas costará $ 10.000, que no incluye el acceso a la peña de la jornada inaugural.

La presentación se realizó en la confitería La Bohemia con la presencia de dirigentes del Club Estudiantil, expositores, colaboradores, autoridades municipales y el diputado provincial Sergio Pregno.

El dirigente tricolor Lucas Bruno destacó que está exposición “es una oportunidad para valorar el trabajo del campo y las innovaciones tecnológicas” que exponen las empresas pampeanas, y reúne productores, instituciones, comercios, artesanos, emprendedores y la familia.

“Nos enorgullece presentar la XVI edición porque tenemos una gran variedad de stands internos y externos, y este es un evento que nos representa como institución”, agregó.

ACTIVIDADES

Durante el desarrollo de la Expo Castex habrá charlas técnicas y capacitaciones para productores y estudiantes, espacios de artesanias y productos regionales, y también espectáculos artísticos, actividades recreativas y culturales.

La actividades comenzará el martes 7 con una charla técnica, mientras que el miércoles 8 se desarrollará una jornada para Jóvenes Rurales “Innovación y emprendimiento en el agro”, organizada por el ministerio de la Producción; y el día siguiente disertará el reconocido profesional Andrés Costamagna sobre “El campo después de las elecciones. Como nos preparamos el día después”, con la organización de la Asociación Agropecuaria de Eduardo Castex. Y el viernes 10 será la tradicional charla que organiza Veterinaria Saguaype de Carlos y Matías Sciarreta, donde en esta ocasión se abordará la temática «Plan Sanitario Inteligente» con la exposición del médico veterinario Julián Filipelli del servicio técnico del Centro Diagnostico Veterinarios SA.

ACTIVIDADES II

El viernes 10, a las 8 horas, será el ingreso y admisión de animales y también el concurso de dibujo y pintura de los estudiantes castenses.

A las 15 horas, será el corte de cintas y posteriormente la jura de Angus.

Por la noche, se desarrollará el Festival de Peñas, con la presentación de los ballets Piuquén, Tusuy Pampa y Guarda Pampa, y los shows de Emanuel Sosa, Sangre y Raíz, Joaquín Chiavarino y Alexis Díaz, y el cierre será con DJ Matías Trapaglia.

El sábado 11 estará el Planetario móvil y al mediodía habrá un asado campestre. A las 16 horas será la inauguración oficial y por la noche se realizará “La Noche de Peñas” con la actuación de las agrupaciones Raíces Pampeanas y Renacer, y los espectáculos que brindarán Saúl Godoy, Damián Fernández, Thiago Baronio e Ignacio Mastroiacovo.

El domingo 12 las actividades comenzarán con la participación de 14 parejas en la subsede Eduardo Castex de la Fiesta nacional del Asador Criollo, de las cuales 4 binomios serán castense.

Al mediodía, será el almuerzo y show, y la entrega de premios a los asadores.

Por la tarde, se realizará el remate de reproductores bovinos, ovinos y caprinos. Y el cierre, desde las 19 horas, con la actuación de los talleres de danzas municipales y los cuerpos de bailes Piuquén, Raíces Pampeanas, Tusuy Pampa y Renacer, y posteriormente actuarán las bandas Fusión Pampa, La Huella y La Chispa.