jueves 25, septiembre, 2025, Eduardo Castex, La Pampa
Facebook-f X-twitter Instagram Whatsapp
Radiodon500.png
Informate
Radio
Radiodon whatsapp banner 19mayo2025

Triple crimen: confirman que las torturas a las chicas fueron transmitidas en vivo por Tik Tok

Compartir
Twittear
Compartir
Telegram
Desaparecidos chicas lamatanza 25setiembre2025

El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, confirmó hoy que las torturas previas a los asesinatos de Morena Verri (20 años), Brenda Del Castillo (20) y Lara Gutiérrez (15) fueron transmitidos en directo a través de la red social Tik Tok, en un grupo cerrado en el que había 45 personas conectadas.

En ese sentido, se conoció que el narco peruano  autor de los homicidios afirmó: «Esto es lo que les pasa a los que me roban droga».

Las tres jóvenes fueron torturadas y luego asesinadas en Florencio Varela, a donde habían sido llevadas engañadas tras una propuesta de una fiesta sexual por la que les iban a pagar 300 dólares a cada una.

Trascendió que días pasados, Lara, la chica de 15 años, le habría robado 2 o 3 kilos de cocaína a un ladero de este narco poderoso, de nacionalidad peruana, que vive en la Villa 1-11-14 del Bajo Flores.

Compartir
Twittear
Compartir
Telegram

Deja tu comentario!

Planco
Antar banner abril2025Tecnohuose banner setiembre2025Cospecltda banner abril2025 400x300Expocastex2025 julio2025 lateral 400x533Sancorseguro banner setiembre2025 lateralRefrigeradossantiago 23setiembre