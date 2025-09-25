Villarruel se despegó de los despidos: «Las explicaciones las tiene que dar el Ejecutivo», dijo

Victoria Villarruel volvió a desmarcarse del gobierno de Javier Milei por la crisis laboral que se profundiza con despidos y cierres de empresas. La vicepresidenta se topó con quejas por la crisis laboral y las derivó a Milei. «Escucho los reclamos pero no depende de mí», dijo.

Tras participar de una charla en la Universidad del Salvador, la vicepresidenta se topó con el reclamo de la hija de un trabajador despedido de la empresa de porcelanatos ILVA, que cerró su planta de Pilar, dejando a 300 personas en la calle.

Al pedido de respuestas de la mujer, Villarruel se desligó y derivó directo a Milei: «Las explicaciones las tiene que dar el Poder Ejecutivo, que toma las decisiones. Yo interferiría en algo de lo cual no tengo la información suficiente», dijo.

Días antes, la vice había visitado la empresa de neumáticos Fate, golpeada por la apertura de importaciones del libertario. Lo hizo en el marco del Día de la Industria Nacional.

«Escucho los reclamos de los trabajadores pero mi función es legislativa entonces tampoco puedo decidir sobre eso porque no depende de mí», dijo la vice, que expuso su fastidio frente al planteo.

Villarruel había visitado el Campus de la USAL en Pilar para dar la charla «La política como servicio al bien común desde la vivencia personal».