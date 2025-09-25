Violencia de género: se registraron 167 femicidios en lo que va de 2025 y un ataque cada 36 horas

El Observatorio Ahora Que Sí Nos Ven informó que entre el 1 de enero y el 31 de agosto de 2025 se registraron 167 femicidios en Argentina. El reporte, elaborado a partir de casos difundidos en los medios de comunicación, reveló además 264 intentos de asesinato, lo que equivale a un femicidio cada 36 horas en el país.

El reciente triple crimen de Florencio Varela profundizó el impacto de estas cifras. Allí fueron halladas asesinadas Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15), jóvenes que estaban desaparecidas desde el viernes pasado.

Tras conocerse la noticia, la organización remarcó en redes sociales: “Los tres cuerpos hallados asesinados son los de Morena, Brenda y Lara. No digan que exageramos cuando todos los días asesinan y desaparecen pibas en este país”.

El informe también expone el vínculo con los agresores: en el 42% de los casos eran pareja de la víctima, en el 29% expareja y en el 9% familiar. Además, 14 femicidas pertenecían a fuerzas de seguridad y 133 niños y niñas quedaron sin madre como víctimas colaterales de la violencia de género.

En cuanto a las mujeres asesinadas, el 15% había hecho al menos una denuncia previa y el 10% contaba con medidas judiciales de protección, lo que evidencia fallas en los sistemas de prevención y resguardo.

La organización recordó que en 2024 se habían registrado 267 femicidios, aunque advirtió que la cifra real puede ser mayor debido a la falta de datos oficiales exhaustivos. Para este año, las cifras intermedias ya muestran un escenario preocupante, con un promedio sostenido de femicidios mes a mes.

En cuanto al triple crimen ocurrido en Florencio Varela, el Observatorio apuntó contra el gobierno de Javier Milei, al advertir que en un contexto “negacionista y misógino”, se fortalecen discursos que alimentan la cultura de la violación. “Mientras tanto, los Cordera y la publicidad deshumanizante que habla de meternos en bolsas de basura y hacernos desaparecer se hacen más presentes que nunca. Estamos hartas”, cerraron.