Ziliotto participa en un foro iberoamericano para pymes en Bariloche

Con eje en el desarrollo federal y el fortalecimiento de las pequeñas y medianas empresas, el gobernador Sergio Ziliotto participa en Bariloche del XXVIII Foro Iberoamericano de Garantías y Financiamiento para PYMEs, junto a referentes internacionales del sistema de crédito y organismos multilaterales.

El gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, participará del XXVIII Foro Iberoamericano de Garantías y Financiamiento para PYMEs, un encuentro que se realiza en Bariloche y reúne a más de 300 referentes internacionales de organismos multilaterales de crédito, entidades de garantías, bancos, autoridades regulatorias y representantes de gobiernos de toda Iberoamérica.

La presencia del mandatario pampeano se enmarca en la estrategia provincial de fortalecer el financiamiento productivo como política de desarrollo federal, acompañando a las pequeñas y medianas empresas en su crecimiento e inserción en cadenas de valor.

Un espacio estratégico

Organizado por el Gobierno de Río Negro, la Red Iberoamericana de Garantías (REGAR) y el Consejo Federal de Inversiones (CFI), el Foro se desarrollará del 24 al 26 de septiembre y abordará los principales desafíos vinculados al financiamiento productivo.

Los ejes de debate incluirán la importancia de las garantías en el desarrollo de las economías regionales, los marcos normativos que favorecen la expansión de este sistema, la transformación digital y la incorporación de criterios verdes, sociales y de género en los instrumentos financieros.

El evento fue precedido este miércoles por la Jornada de Financiamiento PYME “Fortalecer tu negocio y potenciar proyectos estratégicos”, realizada en el Parque Productivo, Tecnológico e Industrial de Bariloche, que incluyó la firma de un convenio entre el Fondo de Garantías Río Negro (FOGARÍO) y el Banco Patagonia, además de presentaciones sobre líneas de financiamiento y un taller práctico sobre acceso al mercado de capitales.

Agenda y presencia internacional

El Foro cuenta con más de 40 oradores provenientes de distintos países y paneles especializados que abordarán temáticas como reafianzamiento, inclusión financiera, innovación, experiencias exitosas en expansión de mercados PYME y el rol de los multilaterales en el fortalecimiento de los sistemas de garantías.

La primera jornada del Foro comenzará este jueves 25 de septiembre con la ceremonia de apertura y una conferencia magistral sobre “El financiamiento y la inversión ante los desafíos de las nuevas economías”.

Posteriormente se desarrollará una mesa debate sobre el rol de las garantías en las economías regionales y una conferencia específica sobre el sistema de garantías en Argentina. Por la tarde, los paneles estarán dedicados a reafianzamiento y coavales, marcos normativos y transformación digital, además de talleres simultáneos sobre inclusión financiera, innovación y financiamiento de infraestructura.

El viernes 26, la actividad iniciará con la presentación del Observatorio Estadístico de los Sistemas de Garantías de Iberoamérica. Luego se sucederán paneles sobre el papel de los organismos multilaterales en el fortalecimiento de las garantías, experiencias exitosas de expansión de cobertura para PYMEs y el avance de garantías con criterios verdes, sociales y de género.

La jornada se completará con una conferencia de cierre, talleres temáticos sobre riesgos, tecnología y mercados de capitales, la entrega de reconocimientos y el anuncio de la próxima sede del Foro.