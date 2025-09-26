Andrea del Boca, después de 10 años, fue absuelta en el juicio por “Mamá Corazón”: “Se hizo justicia”

Andrea del Boca celebró quedar absuelta en el juicio al que llegó procesada como supuesta partícipe necesaria de administración fraudulenta por la financiación estatal de la telenovela «Mamá Corazón» en 2015. Por muchos años, la causa fue una mochila pesada en su carrera y fue duramente criticada por sectores políticos.

A través de sus historias de Instagram, la actriz reflexionó sobre el reciente fallo de la Justicia sobre un tema que la atormentó durante años.

“25 de Septiembre del 2025. Después de casi una década de agresiones, de mentiras, de cancelaciones, de pérdidas, hoy se hizo justicia”, escribió.

En un emotivo momento, Del Boca buscó las palabras para poder expresar la alegría y paz que sentía, prometiendo compartir más en un futuro.

“EI TOCF N° 7 otorgó MI ABSOLUCIÓN. Agradezco a mi hija, a mi madre, a mi tía. A mis hermanos, a mis amigos, a mis fans por todo el apoyo. A mis abogados Fioribello, Onorati y Schumacher por toda su ayuda. Hoy mi papá descansa en paz. Hoy empieza mi nueva vida. Pronto compartiré más, entiendan mi emoción. GRACIAS”, cerró.