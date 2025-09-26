Anunciaron la Feria Provincial del Libro 2025: Se presentarán 41 títulos de autores pampeanos

Las actividades se desarrollarán en el Centro Cultural Medasur, desde el jueves 2 al domingo 5 de octubre. Se presentarán 41 títulos de autores pampeanos de las editoriales de la Universidad Nacional de La Pampa, Voces de la CPE, Fondo Editorial Pampeano, antología de autoras y autores independientes y de SADE Filial General Pico.

El anuncio se realizó en el Salón Auditorio de Medasur y estuvo encabezado por el secretario de Cultura, Pablo Lucero, acompañado por distintos directores y directoras de la cartera, quienes participarán del desarrollo de la Feria Provincial del Libro.

El secretario destacó la alegría y el orgullo «de poder lograr otra edición de la Feria de Libro” porque “tenemos una historia muy importante con respecto a esta iniciativa de apoyar la literatura como a los escritores, editoriales y todas las instituciones que están abocadas a la producción literaria como así también todos los programas que están alrededor de esto, como el Fondo Editorial Pampeano”.

“Además, la región Patagónica como referente cultural con todo lo que es la producción de letras en el cual estamos trabajando en conjunto y siempre hay iniciativas de fomentar el corredor con idas y vueltas de referentes y de gente que está en la gestión cultural”, continuó.

“Estamos también reunidos porque ésta será una Feria donde las actividades de los museos y las distintas Direcciones y espacios de nuestra Secretaría tendrán una relevancia muy importante”, anticipó.

“Serán jornadas de mucha actividad con infancias, adolescentes y la familia. En este caso son cuatro días intensivos en donde también vamos a compartir uno de los días con un festival que vamos a hacer en el interior, desplegaremos mucha actividad cultural ese fin de semana en nuestra Provincia. Parte de la convocatoria es contar que tenemos muchísima participación de las editoriales, donde habrá una intención muy marcada para poder promover la venta, que es uno de los objetivos principales de esta Feria con las editoriales independientes y todos los invitados que vamos a tener”, manifestó.



«PROMOS» QUE SUMAN

En relación a las ventas propuestas, de material literario, Lucero anunció un convenio de compras con el Banco de La Pampa.

“Tenemos como siempre una alianza con el Banco de La Pampa para poder aprovechar todos los paquetes de beneficios que tienen los consumidores con los Paquetes Pampa y los puntos de Pampa Club, eso es un orgullo con marca registrada”, dijo Lucero.

“El año pasado tuvimos ventas récord y canje de punto récord con el voucher de Arte Propio que es también nuestro caballito de batalla para poder seguir fomentando las ventas de los títulos que tenemos”, concluyó.