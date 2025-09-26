El cura de Rancul dio positivo en un test de alcoholemia en la ruta nacional 35

Un curioso episodio se registró en el acceso norte de Santa Rosa el miércoles por la mañana, cuando el cura de Rancul dio positivo al test de alcoholemia en un control.

En un control realizado en la ruta nacional 35, se detectó que un conductor, oriundo de Rancul, dio 0,91 g/l de alcohol en sangre, cuando en las calles y rutas pampeanas rige el alcohol cero al volante, publicó el diario La Arena.

Lo curioso del hecho, es que resultó que quien estaba al mando del vehículo era el cura de la localidad norteña. En ese sentido, aportaron que el padre es polaco y también hay una cuestión cultural con la bebida.

Fuentes consultadas indicaron que no se retuvo el vehículo, sino que fue “entregado a alguien del obispado” que se acercó al lugar y puedo manejarlo porque tenía licencia de conducir y dio negativo en el test de alcoholemia.