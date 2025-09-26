Interna en la Casa Blanca por la ayuda a la Argentina: «La estrella de Milei se está apagando»

El sitio especializado Político, uno de los más influyentes en Washington, reveló que la ayuda extraordinaria que el secretario del Tesoro, Scott Bessent, prometió a la Argentina, avivó la interna del gabinete trumpista, además de enojar a los productores de soja del midwestern y al poderoso senador republicano Chuck Grassley. «Milei es un fraude, está terminado políticamente», afirmó un funcionario trumpista al sitio especializado Político.

«Una persona familiarizada con las discusiones dentro de la administración Trump sobre Argentina, señaló que la estrella de Milei se ha opacado en algunos círculos del gobierno», reveló Político este jueves y agregó que la fuente consultada señaló que la ayuda a la Argentina «es principalmente impulsada por el Tesoro y hay preocupación sobre la capacidad de Milei para sacar a su país de su letargo económico».

LPO había revelado hace dos meses que en el gabinete de Trump miraban con preocupación la evolución del plan económico de Milei y Caputo, porque «está atado con alfileres». Luego hace dos semanas este sitio reveló la fuerte interna en el trumpismo cuando se discutía si había que rescatar o no al gobierno libertario.

«Milei está terminado políticamente, su hermana es corrupta, su ministro de Economía es un operador de insider trading, y han malgastado 15 mil millones de dólares en dinero del FMI y 15 mil millones en reservas del Banco Central para sostener una moneda basura, y ahora el Tesoro quiere que los contribuyentes estadounidenses refuercen su estupidez», afirmó lapidaria la fuente consultada por Político.

«Milei es un fraude. Entró, traicionó a todos los conservadores y libertarios que lo apoyaron… todo es una pérdida», enfatizó.

Político destacó en su artículo que el paquete de ayuda a Milei «aún está en proceso» y reiteró que el secretario Bessent «es la fuerza motriz» detrás del rescate.

El medio estadounidense subrayó además que «el partido de Milei sufrió una dura derrota en elecciones locales importantes a principios de septiembre, y se espera que su movimiento político enfrente una derrota electoral similar en las elecciones legislativas de fin de año, ya que los argentinos protestan por la creciente pobreza como resultado de las políticas de austeridad y la corrupción en el gobierno de Milei».