JDP 2025: Los resultados de un jueves intenso en las finales provinciales de los Sub 16

Los Juegos Deportivos Pampeanos (JDP) Sub 16, 2025, finalizan este viernes en Santa Rosa, con los encuentros de semifinales y finales en vóley, básquetbol y fútbol, y se disputarán las últimas pruebas de atletismo en la pista de solado sintético del Parque Don Tomás.

Este jueves, los y las deportistas representando a las 10 zonas que se divide la Provincia vivieron otro día intenso, que comenzó a la mañana y se extendió hasta la tarde.

La competencia, que es organizada por la Subsecretaría de Deportes de La Pampa, se viene desarrollando tal como se había programado, y hoy se espera otro día de muchas emociones.

El fútbol tendrá como escenario las canchas de Mac Allister y el Polideportivo Butaló. En este último espacio deportivo también juega el vóley femenino.

El vóley masculino, en tanto, tiene como sede la cancha del Plan 5000. El básquetbol juega en Estudiantes, Belgrano y All Boys.



RESULTADOS

En cuanto a los resultados de este jueves, en atletismo femenino, Mercedes Diab Florez (Zona VII) se impuso en la final de los 300 metros llanos, escoltado por Pilar Hidalgo (Zona II) y Milena wenner Zalabardo (Zona VII).



En salto en alto, Lucila del Mar Calvo Torres (Zona VII) se adjudicó la victoria, seguida por Bianca Mensi Manzano (Zona II) y Emilia Dillschneider Alvarez (Zona VIII).

En lanzamiento de martillo ganó Giuliana Cena Antonelli (Zona I), aventajando a Ludmila Schmidt (Zona VIII) y Emilia Baras Lucero (Zona I).

En atletismo femenino, en los 300 metros llanos el primer puesto fue de Santiago Toffoni (Zona VII), seguido por Alan Roberto (Zona IX) y Alexei Fontan Bruno (Zona V).

En salto en alto triunfó Lauriano Benjamín Ellero (Zona I), escoltado por Axel Sebastián Muñoz (Zona II) y Yagor Javier Ramírez Rodríguez (Zona X).



VÓLEY

En vóley masculino, cuyos encuentros fueron en el Plan 5000, a la mañana Ingeniero Luiggi (Zona I) superó a Victorica (Zona VI) 2 a 0; Santa Rosa (Zona VII) perdió con Zona II (Intendente Alvear) 2 a 1; Bernasconi (Zona VIII) a Quemú Quemú (Zona IV) 2 a 1, Trenel (Zona III) se impuso a General Pico (Zona V) 2 a 1.



Por la tarde, Bernasconi (Zona VIII) derrotó a Santa Rosa (Zona V) 2 a 0; Trenel (Zona III) a Chacharramendi (Zona X) 2 a 0; General Pico (Zona VII) a Embajador Martini (Zona I) 2 a 0; y Victorica (Zona VI) a Doblas (Zona IX) 2 a 0.

En vóley femenino, que juega en la cancha del Polideportivo Butaló, Santa Rosa (Zona VII) venció a General Acha (Zona IX) 2 a 1; Alta Italia (Zona II) a Embajador Martini (Zona I) 2 a 1; Alta Italia (Zona II) a General Acha (Zona IX) 2 a 1; Telén perdió ante Santa Rosa (Zona VII) 2 a 0; General Acha (Zona IX) Embajador Martini (Zona I) 2 a 1; Embajador Martini (Zona I) a Telén (Zona VI) 2 a 0.

Santa Rosa (Zona VII) se impuso a Alta Italia (Zona II) 2 a 0; Embajador Martini (Zona I) a Telén 2 a 0; Santa Rosa (Zona VII) a Embajador Martini (Zona I) 2 a 0; General Acha (Zona IX) a Telén (Zona VI) 2 a 0; General Pico (Zona V) a 25 de Mayo (Zona X); Uriburu (Zona IV) a Trenel (Zona III) 2 a 0; 25 de Mayo (Zona X) cayó ante Jacinto Arauz (Zona VIII) 2 a 0; General Pico (Zona V) perdió con Uriburu (Zona IV) 2 a 0, Jacinto Arauz (Zona VIII) se impuso a Trenel (Zona 3) 2 a 0; 25 de Mayo (Zona X) a Uriburu (Zona IV) 2 a 0.

Uriburu (Zona IV) se impuso a Jacinto Arauz (Zona VIII) 2 a 0; Trenel (Zona III) perdió con General Pico (Zona V); General Pico (Zona V) a Jacinto Arauz (Zona VIII).



FÚTBOL

En fútbol masculino, cuyos partidos se desarrollaron en las flamantes canchas que posee el club Mac Allister, Anguil (Zona IV) venció a Realicó (Zona IX) 3 a 0 y Realicó (Zona I) a General Pico (Zona V) 2 a 0.

En tanto que se registró un doble empate son abrir el marcador en los encuentros disputados entre Victorica (Zona VI)-Caleufú (Zona III) y 25 de Mayo (Zona X)-Santa Rosa (Zona VII).