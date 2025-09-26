viernes 26, septiembre, 2025, Eduardo Castex, La Pampa
“La casa Guinness”, la nueva serie de Netflix de los creadores de «Peaky Blinders»

Lacasaguinnes serie 26setiembre2025

«La casa Guinness» es una serie de drama histórico de Netflix, creada por Steven Knight, el mismo responsable de la exitosa «Peaky Blinders». 

Estrenada en la plataforma este jueves 25, la trama, ambientada en la Irlanda del siglo XIX, se centra en la poderosa dinastía Guinness y las consecuencias de la muerte de su patriarca, Benjamin Guinness, en 1868.

Cómo es “La casa Guinness”

Sinopsis de “La casa Guinness”:

La serie explora las tensiones, los secretos y las luchas por el poder entre los cuatro hijos de Guinness, que heredan el destino de la legendaria cervecería. El drama familiar se mezcla con temas de ambición, lealtad y traición, en un contexto de cambio político y económico en Dublín y Nueva York. 

La historia también explora la relación entre la familia y la clase obrera, representada por los trabajadores de la fábrica.

Quiénes actúan en «La casa Guinness»:

El reparto principal incluye a:

-Anthony Boyle como Arthur Guinness.

-Louis Partridge como Edward Guinness.

-Emily Fairn como Anne Guinness.

-Fionn O’Shea como Benjamin Guinness.

-James Norton como Sean Rafferty.

-Jack Gleeson como Byron Hedges.

