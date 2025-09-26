La oposición derrotó a Utelpa en las elecciones de Tribunales Docentes

La lista opositora Rosa-Verde y Lila ganó las elecciones en los Tribunales de Clasificación de Inicial, Primaria y Secundaria, el Tribunal de Disciplina y el Consejo Consultivo Provincial de Nivel Superior, espacios donde se deciden los ingresos, listados, adjudicaciones, titularizaciones y sanciones que afectan a miles de trabajadores de la educación. La noticia fue confirmada por fuentes vinculadas a los comicios.

«Gracias, gracias, gracias. Ganamos desde La Adela hasta Bernardo Larroudé, y desde Catriló hasta La Humada. Este resultado es un llamado de atención: las urnas hablaron. La campaña terminó, también las chicanas. Ahora empieza lo más importante: seguir defendiendo los derechos de las y los docentes», indicaron desde la lista a través de un comunicado oficial de prensa.

Y ampliaron: «Sabemos que del fraude no se vuelve fácilmente, y que hoy tenemos un gremio vacío, sin representación real. Los más de 3000 avales que decían tener, no se vieron reflejados en las urnas. Desde nuestra agrupación vamos a seguir construyendo puentes para el diálogo, la unión de los docentes y peleando por una democratización sindical verdadera. Unión Docentes Pampeanos. Porque la voz de la docencia ya empezó a hacerse escuchar».