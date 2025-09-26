Las “Expos ESI 2025″ se realizarán en Eduardo Castex, General Acha y Santa Isabel

El Ministerio de Educación de La Pampa anunció la segunda edición de la Expo ESI, una propuesta que busca visibilizar y poner en valor el trabajo de las comunidades educativas en torno a la Educación Sexual Integral (ESI).

El evento se desarrollará en tres jornadas en distintas localidades: el 2 de octubre en General Acha, el 16 de octubre en Santa Isabel y el 23 de octubre en Eduardo Castex.

Las propuestas tienen formato que combina la exposición de estudiantes y las charlas llevadas a cabo por distintos organismos por lo que se podrán recorrer entre las 10 y las 15 horas, donde se exhibirán trabajos y experiencias elaboradas por las y los estudiantes junto a sus docentes.

La iniciativa ministerial está destinada a estudiantes, familias, docentes y a la comunidad en general, con el objetivo de garantizar el derecho a la educación sexual integral y de reconocer las experiencias y producciones que se realizan en las instituciones educativas provinciales.

Durante la Expo se abordarán temáticas diversas y actuales vinculadas a la convivencia, los vínculos saludables, el uso responsable de pantallas y redes sociales, los juegos en línea y consumos digitales, el bullying y ciberbullying, el cuidado del cuerpo, la diversidad y la prevención de las violencias, entre otras.

Se presentarán un total de 163 proyectos que abarcan a 48 localidades pampeanas, lo que refleja el alcance provincial y el compromiso de las comunidades educativas con la ESI.

Además de los espacios escolares, el público podrá visitar stands de distintos organismos y programas provinciales, entre ellos: Ministerio de Salud, Ministerio de Desarrollo Social y Derechos Humanos, Secretaría de Juventud y Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, que se suman para fortalecer el trabajo colectivo en materia de educación, cuidado y derechos.