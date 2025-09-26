Los ganadores de los Juegos Deportivos Pampeanos Sub-16: La Zona III campeona de fútbol masculino

Las semifinales y finales de los Juegos Deportivos Pampeanos Sub-16 se disputaron en Santa Rosa, con la participación de alrededor de 900 atletas, que representaron a las 10 zonas que fue dividido el territorio provincial.

Los tradicionales Juegos, que son organizado por la Subsecretaría de Deportes de La Pampa, y cumplen todos los años un rol más que importante para los y las chicas, especialmente del interior de la provincia, que esperan y se preparan con entusiasmo para competir.

Como estaba previsto, las semifinales y finales se jugaron en horas de la mañana, en un clima general de amistad y alegría, más allá del resultado.



FÚTBOL

En las canchas del Polideportivo Butaló se definieron dos disciplinas. En la cancha sintética, en fútbol femenino se coronó un equipo denominado Reju, conformado entre jugadoras de Rancul e Ingeniero Luiggi, que representaron a Toay (Zona I) al vencer en la final al conjunto de Guardia del Monte de Toay (Zona IX) 4 a 2, en un choque entretenido desde el inicio de la primera etapa.

En fútbol masculino, en las recientes inauguradas canchas de piso sintético del Club Mac Allister, Caleufú jugó un verdadero partidazo para imponerse en la final a Cochicó de Victorica por 3 a 0.

Caleufú hizo dos goles en el primer tiempo, uno de ellos de tiro libre, y el segundo período estiró la diferencia por un descuido en la defensa que dejó al arquero solo con el defensor, que lo superó para marcar el tercero.



VÓLEY Y BÁSQUET

En vóley femenino se coronó campeón la Escuela 221 de Santa Rosa (Zona VII) al vencer en la final a Uriburu (Zona IV) por 2 a 0, en un interesante partido y ante buena cantidad de público. El tercer puesto de General Pico (VII), y cuarto General Acha (IX), que no pudo disputar el partido por el tercer lugar por lesiones.

En vóley masculino la victoria fue de Ingeniero Luiggi al vencer a Santa Rosa 2 a 1 (16 a 14 en tie break).

En básquet femenino, en el estadio del Club Estudiantes, Independiente de General Pico (Zona V) venció en la final a Vértiz (Zona II) por 42 a 25. Ambos equipos llevaron a este encuentro de forma invicta.

En básquetbol masculino, en el Club All Boys, General Pico (Zona V) de coronó campeón Ceballos Zona II)



ATLETISMO

La general de atletismo femenino, el primer puesto quedó para la Zona VII (Santa Rosa) 108,0, escoltado por Zona II (Intendente Alvear, Alta Italia, Bernardo Larroudé, Hilario Lagos, Vértiz, Speluzzi, Adolfo Van Praet, Ceballos, Sarah, Ojeda y Falucho), 64.

En la general de atletismo masculino, el primer puesto en la tabla acumulada fue para la Zona IX (General Acha, Toay, Quehué, Unanue, Ataliva Roca, Miguel Riglos, Macachín, Alpachiri, Rolón, Doblas, Colonia Santa María y Tomás M. de Anchorena) con 82 puntos, aventajando a Zona V (General Pico) con 64 y Zona VII (Santa Rosa) con 64.