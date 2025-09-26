Necrológica de Eduardo Castex –  Viernes 26

Ha dejado de existir en Eduardo Castex el vecino Juan Carlos Macagno (69 años). El velatorio será en calle Raúl B. Díaz 1133 – Sala A y el sepelio será este Sábado 27, a las 10 horas, en el cementerio local.
Informó Cochería Cospec Ltda
viernes 26, septiembre, 2025, Eduardo Castex, La Pampa
