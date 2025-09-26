Tres firmas cotizaron para readecuar el Depósito de Medicamentos de La Pampa

En el Ministerio de Obras y Servicios Públicos se realizó la licitación privada para la readecuación del edificio destinado al funcionamiento del Depósito de Medicamentos de la Provincia.

El acto contó con la presencia de los ministros Alfredo Intronati (Obras y Servicios Públicos) y Mario Kohan (Salud); la subsecretaria de Obras Públicas, Antonela Dosso y representantes de las empresas oferentes de la construcción pampeana.

La obra comprende la demolición de edificios existentes y la construcción de un edificio sobre la parcela del Hospital “Dr. Lucio Molas” de Santa Rosa, con acceso por calle J. de Dios Filiberto.

Las empresas ECOP Construcciones SRL, IACO Construcciones SA y Haberkorn Armando presentaron sus propuestas para llevar adelante la obra, que busca optimizar la distribución y logística de medicamentos en toda la Provincia, con un presupuesto oficial de $ 466.005.434.

Intronati destacó la relevancia de la continuidad de las obras públicas y el rol del Estado como impulsor de desarrollo. “En la Provincia seguimos construyendo porque la presencia de infraestructuras es fundamental en todos los ámbitos y contribuye directamente a la calidad de vida de los pampeanos. Esto se refleja en la generación de empleo, el fortalecimiento de la economía social y, una vez finalizadas, en la disponibilidad de espacios funcionales y confortables”, expresó.

“El gobernador Sergio Ziliotto, tiene como prioridad a la Salud Pública por constituir uno de los servicios sociales más esenciales para garantizar el bienestar de la población. No se trata únicamente de la atención médica, sino de un entramado de políticas, infraestructura y recursos que permiten prevenir enfermedades, promover hábitos saludables y brindar respuestas equitativas frente a las necesidades sanitarias de la comunidad”, agregó.

EL PROYECTO

Dos naves en forma de L que albergarán el Depósito General, con estructura metálica y alturas diferenciadas, interconectadas entre sí.

Área administrativa, ubicada frente a la calle, con hall de ingreso, salas de reuniones, oficinas y sanitarios, conectada linealmente con el depósito.

Depósito de inflamables, independiente por razones de seguridad, con cubierta metálica.

Área de despacho, conformada por módulos de oficinas con cocinas y sanitarios, vinculando el Depósito General con la distribución.

El edificio contará con dos accesos vehiculares, uno destinado al área de descarga con playa de maniobras para camiones, y otro para el ingreso al área administrativa con estacionamiento y acceso a la zona de carga.

Además, se ejecutarán veredas y accesos exteriores, iluminación, un canal técnico para canalizaciones de electricidad, agua, gas y pluviales, y desagües cloacales y pluviales.

También se instalará un cerco perimetral con señalética, y un sistema de prevención y servicio contra incendios con tanque cisterna, equipo de presurización y red de agua.

La obra se desarrollará sobre una parcela de 7.236,59 metros cuadrados, con 650 metros cuadrados demoler y 3.107,80 metros cuadrados a construir, y representa un avance significativo en infraestructura sanitaria y logística provincial, reforzando la capacidad del Estado para garantizar el abastecimiento de medicamentos a la comunidad.