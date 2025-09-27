En Castex, robaron en una casa en refacción y los demoraron a los pocos metros

Un joven -acompañado por un menor de edad- ingresó en una vivienda ubicada sobre calles Eva Perón y Estanislao Zeballos, los vecinos alertaron a la policía de Eduardo Castex y fue demorado a pocas cuadras con “una bolsa de gran tamaño que contenía rollos de cables, tanto nuevos como viejos”. El acusado tiene antecedentes policiales, y rápidamente recuperó la libertad.

El hecho ocurrió después de las 12 horas de este sábado. El acusado –de 46 años y con antecedentes policiales- acompañado por un menor de edad, ingresaron en la vivienda y sustrajeron rollos de cables –nuevos y usados-.

El llamado telefónico de un vecino alertó a la policía y tras recorrer la zona, pudieron identificar a dos personas que circulaban “con una bolsa de gran tamaño” con rollos de cables, de los cuales no pudieron justificar la procedencia.

La policía demoró al mayor de edad y sustrajo los materiales. Seguidamente el propietario del inmueble que se encuentra en refacción, reconoció fue el material fue sustraído de su propiedad, donde ingresaron por una ventana trasera.

Desde la Fiscalía Adjunta de Eduardo Castex, a cargo de Carlos Álvarez Ciaffoni, se ordenó la notificación en libertad del imputado. Asimismo, se convocó a los profesionales de la Unidad de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes local, a los fines de velar “por el bienestar del menor que acompañaba al aprehendido”.