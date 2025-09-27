En el Hall de la Legislatura habilitaron la muestra «Las tres alfareras»

En el Hall de la Legislatura pampeana se realizó, el jueves, la apertura de la muestra “Las tres alfareras. Cocina con arte”, que reúne obras de Susana Cortés, Mirta Funaro y Tini Rivarola, quienes expresaron su emoción y gratitud por el espacio compartido. La vicegobernadora Alicia Mayoral recorrió la muestra, que estará habilitada hasta el viernes 3 de octubre.

«En mi caso quiero agradecer a estas dos mujeres, que han sido tan involucrantes para que yo pueda estar acá», dijo Cortés en la apertura de su exposición. Recordó su trayectoria como egresada y jubilada de la Escuela de Cerámica de Avellaneda, y destacó la importancia de contar con el acompañamiento de sus colegas y de la comunidad pampeana.

También remarcó el valor de poder presentar sus obras en el ámbito legislativo: «Estamos en la Cámara de Diputados, un espacio de democracia que nos permite mostrar lo que hacemos». Y añadió: «Somos tres mujeres grandes, y tres grandes mujeres trabajando».

La artista subrayó además el apoyo institucional recibido: «En estas épocas es muy importante resaltar el respaldo de esta provincia y de este Estado provincial. Estoy muy orgullosa y agradecida del recibimiento».

Finalmente, dedicó unas palabras al público presente: «Gracias por estar acá, por acompañarnos siempre, y por apoyar este crecimiento que tenemos».

“HIJAS DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA”

Por su parte, la artista Mirta Funaro expresó su agradecimiento por el acompañamiento recibido y subrayó el valor de la educación y los espacios públicos. «Gracias por el espacio, nosotras las tres somos hijas de la educación pública, así que más que agradecida de estar en un lugar público», afirmó en el inicio de sus palabras.

Además, remarcó que el trabajo presentado trasciende lo individual: «Esto no es el trabajo de nosotras tres solamente, hay mucho más detrás, hay un acompañamiento que nos abraza y nos sostiene».

La ceramista cerró su intervención agradeciendo la posibilidad de compartir esta experiencia colectiva en un ámbito que, dijo, «refleja el valor de lo público y la fuerza del trabajo en comunidad».

Por último, Tini Rivarola agradeció a todos los presentes y señaló que «sin ustedes esto no sería posible, porque en el arte se tiene que dar un ida y vuelta entre artista y público para que tenga sentido».