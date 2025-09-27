sábado 27, septiembre, 2025, Eduardo Castex, La Pampa
En Santa Rosa, habilitaron una nueva Estación de Trasbordo en el Hospital Lucio Molas

Estaciondetrasbordo pasajeros santarosa 26setiembre2025

La nueva estación cuenta con luces LED para mejorar la visibilidad. La garita se transformó en un nuevo espacio para pasajeros en la intersección de Raúl B. Díaz y Bonnet, de Santa Rosa, que mejoró la experiencia del ascenso y del descenso de pasajeros que diariamente utilizan los servicios que presta el EMTU

La intervención en la flamante Estación de Trasbordo incluyó la nueva iluminación en todo el área, la colocación de 4 luces con tecnología LED y el cambio de la antigua garita en un espacio más confortable. También, se destaca la construcción de una platea de hormigón accesible con rampas laterales. El nuevo refugio modular tiene 12 metros de largo y aumenta su capacidad para 16 personas.

Estaciondetrasbordo pasajeros santarosa 26setiembre2025 1

En el lugar, además, se realizaron tareas de señalización vial que mejoraron considerablemente la experiencia de tránsito en todo el sector. Por otro lado, se ejecutaron 80 metros de veredas de hormigón, se renovaron los cordones y se incorporaron rampas de acceso.

La nueva Estación de Trasbordo del Hospital Molas, donde confluyen las líneas 1 y 3, busca facilitar el acceso al transporte urbano y brinda mayor comodidad y seguridad a quienes utilizan el servicio. Cada mes, en promedio, se registran 600 ascensos de pasajeros en este punto, lo que reafirma su importancia como espacio de integración entre barrios.

