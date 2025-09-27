domingo 28, septiembre, 2025, Eduardo Castex, La Pampa
Fiesta de los Estudiantes 2025 en Castex: El colorido y la alegría copó las calles céntricas

Fiestadelestudiante estudiantes 27setiembre2025

Desde Colapinto, hasta la Estrella Culona y los mensajes contra las apuestas virtuales, fueron protagonistas de las carrozas que confeccionaron los jóvenes para la tradicional Fiesta del Estudiante, que organiza el colegio Manuel Belgrano de Eduardo Castex. Los ganadores de los concursos de carrozas, puestas en escenas y fotografías serán anunciados -durante la madrugada- en la confitería bailable.

El evento comenzó con la actuación del artista local David Heim y también presentó una coreografía el Ballet Kimey.

Fiestadelestudiante heimdavid 27setiembre2025
Fiestadelestudiante balletkimey 27setiembre2025

El desfile comenzó con las delegaciones del Centro de Desarrollo Infantil “José Jaramillo” y “Marta Schwab de Soma”, las Bastoneras locales, la Murga Chak – Pum y deportistas de Racing Club y el Club Estudiantil.

Fiestadelestudiante cdi 27setiembre2025
Fiestadelestudiante bastoneras 27setiembre2025
Fiestadelestudiante murga chakpum 27setiembre2025
Fiestadelestudiante clubestudiantil 27setiembre2025
Fiestadelestudiante racingclub 27setiembre2025

En los intervalos actuaron el taller de danzas “Power Dance y el taller de ritmos latinos y urbanos de Karen Becerra.

La primera carroza fue Amigo fiel” de los alumnos de Quinto Año del Colegio Belgrano, que fueron los anfitriones del tradicional festejo estudiantil castense.

Fiestadelestudiante amigofiel anfitriones 27setiembre2025

CARROZAS CICLO BÁSICO

Fiestadelestudiante lapitufialdea 27setiembre2025

“La pitufi aldea” de Primer Año Primera División del Colegio Licenciado Hugo Peinetti

Fiestadelestudiante theuphouse 27setiembre2025

“The Up House” de Primer Año Primera División del Colegio Juan Humberto Morán

Fiestadelestudiante sueniopolar 27setiembre2025

“Sueño polar” de Segundo Año Primera División del Colegio Juan Humberto Morán

Fiestadelestudiante lasestrellas 27setiembre2025

“Las estrellas” de Segundo Año Primera División de la EPET 10

Fiestadelestudiante tinkerbell 27setiembre2025

“Tinkerbell” de Tercer Año Primera y Segunda División del Colegio Juan Humberto Morán

Fiestadelestudiante amordeverano 27setiembre2025

“Amor de verano” de Tercer Año Primera División del Colegio Manuel Belgrano

CARROZAS CICLO ORIENTADO

Fiestadelestudiante buscandoanemo 27setiembre2025

“Buscando a Nemo” de Cuarto Año Orientación Naturales del Colegio Juan H. Morán

Fiestadelestudiante lafuerzadelcampo 27setiembre2025

“La fuerza del campo” de Segundo, Tercer y Cuarto Año del CPFP 1

Fiestadelestudiante mundooculto 27setiembre2025

“Mundo oculto” de Quinto Año Orientación Naturales del Colegio Juan Humberto Morán

Fiestadelestudiante unviajedeamistad 27setiembre2025

“Un viaje de amistad” de Quinto Año Orientación Ciencias Sociales del Colegio Juan Humberto Morán

Fiestadelestudiante rumboaloinolvidable 27setiembre2025

“Rumbo a lo inolvidable” de Quinto Año Orientación Informática del Colegio Licenciado Hugo Peinetti

Fiestadelestudiante f1colapinto 27setiembre2025

“F1 Colapinto” de Sexto Año Orientación Economía y Administración del Colegio Manuel Belgrano

Fiestadelestudiante siempreencontramoslafuerzaparaseguiradelante 27setiembre2025

“Siempre encontramos la fuerza para seguir adelante” de Quinto y Séptimo Año de la EPET 10

Fiestadelestudiante atrapadosenlaapuesta 27setiembre2025

“Atrapados en la apuesta” de Sexto Año Orientación Ciencias Naturales del Colegio Juan Humberto Morán

PUESTAS EN ESCENAS- CATEGORÍA ÚNICA

Fiestadelestudiante casadepapel 27setiembre2025

“Casa de papel” de Primera Año Primera División del Colegio Manuel Belgrano

Fiestadelestudiante elnexocurso 27setiembre2025

“El Nexo Curso” de Primero, Segundo, Tercer y Cuarto Año del Colegio Secundario de Conhello

Fiestadelestudiante juegosritmicos 27setiembre2025

 “Juegos rítmicos” de Primera Año Primera División del Colegio Manuel Belgrano

Fiestadelestudiante somoslatinas 27setiembre2025

 “Somos latinas” de Cuarto Año Segunda División Orientación Informática del Colegio Licenciado Hugo Peinetti

Fiestadelestudiante duodinamico 27setiembre2025

“Dúo dinámico” de Quinto Año Orientación Artes Visuales del Colegio Licenciado Hugo Peinetti

CONCURSOS DE FOTOGRAFÍAS DE NIVEL PRIMARIO

En el concurso de fotografías participaron “La fuerza de la unión” de Cuarto Grado de la Escuela 251; “El Renacer de la Primavera: Colores y Energía Juveniul” de Quinto Grado de la Escuela 251; “El Paraguas de la Unión” de Quinto Grado de la Escuela 251; “Cadenas de luz y amistad” de Sexto Grado de la Escuela 251; “Te entendemos Messi, este también es nuestro último partido” de 5 Grado de la Escuela 44; y Una foto de  Sexto Grado de la Escuela 195.

CONCURSO DE FOTOGRAFÍA DE NIVEL SECUNDARIO

En esta categoría participan «Llegó Cupido, sin arco y sin flecha” de Sexto Año Orientación Comunicación del Colegio Manuel Belgrano; “Dúo dinámico” de Quinto Año Orientación Artes Visuales del Colegio Licenciado Hugo Peinetti; “Juntos Podemos lograr lo que solos parece imposible” de Primer Año del colegio Manuel Belgrano; “Sostenerse ante todo” de Segundo Año del Colegio Manuel Belgrano; “Costumbres Argentinas” de Tercer Año del Colegio Manuel Belgrano; “Los obstáculos se vuelven pequeños cuando tu actitud es grande” de Cuarto Año del colegio Manuel Belgrano; “Un mismo enfoque” de Quinto Año del Colegio Manuel Belgrano; “Nos vemos en Segundo” de Primer Año del Colegio Manuel Belgrano; “Los deportistas de Segundo Curso” de Segundo Año del Colegio Manuel Belgrano; “Los chispitas de Tercero” de Tercer Año del Colegio Manuel Belgrano; “Falta la profe y… “ de Cuarto Año del Colegio Manuel Belgrano; “FDE (Fiesta del Estudiante)” de Quinto Año del Colegio Manuel Belgrano; y “La fuerza de nosotros – No te canses de sembrar el bien que a su tiempo cosecharás los frutos» de Primero, Segundo, Tercero y Cuarto Año del Colegio Secundario Conhello.

