Fiesta de los Estudiantes 2025 en Castex: El colorido y la alegría copó las calles céntricas

Desde Colapinto, hasta la Estrella Culona y los mensajes contra las apuestas virtuales, fueron protagonistas de las carrozas que confeccionaron los jóvenes para la tradicional Fiesta del Estudiante, que organiza el colegio Manuel Belgrano de Eduardo Castex. Los ganadores de los concursos de carrozas, puestas en escenas y fotografías serán anunciados -durante la madrugada- en la confitería bailable.

El evento comenzó con la actuación del artista local David Heim y también presentó una coreografía el Ballet Kimey.

El desfile comenzó con las delegaciones del Centro de Desarrollo Infantil “José Jaramillo” y “Marta Schwab de Soma”, las Bastoneras locales, la Murga Chak – Pum y deportistas de Racing Club y el Club Estudiantil.

En los intervalos actuaron el taller de danzas “Power Dance y el taller de ritmos latinos y urbanos de Karen Becerra.

La primera carroza fue Amigo fiel” de los alumnos de Quinto Año del Colegio Belgrano, que fueron los anfitriones del tradicional festejo estudiantil castense.

CARROZAS CICLO BÁSICO

“La pitufi aldea” de Primer Año Primera División del Colegio Licenciado Hugo Peinetti

“The Up House” de Primer Año Primera División del Colegio Juan Humberto Morán

“Sueño polar” de Segundo Año Primera División del Colegio Juan Humberto Morán

“Las estrellas” de Segundo Año Primera División de la EPET 10

“Tinkerbell” de Tercer Año Primera y Segunda División del Colegio Juan Humberto Morán

“Amor de verano” de Tercer Año Primera División del Colegio Manuel Belgrano

CARROZAS CICLO ORIENTADO

“Buscando a Nemo” de Cuarto Año Orientación Naturales del Colegio Juan H. Morán

“La fuerza del campo” de Segundo, Tercer y Cuarto Año del CPFP 1

“Mundo oculto” de Quinto Año Orientación Naturales del Colegio Juan Humberto Morán

“Un viaje de amistad” de Quinto Año Orientación Ciencias Sociales del Colegio Juan Humberto Morán

“Rumbo a lo inolvidable” de Quinto Año Orientación Informática del Colegio Licenciado Hugo Peinetti

“F1 Colapinto” de Sexto Año Orientación Economía y Administración del Colegio Manuel Belgrano

“Siempre encontramos la fuerza para seguir adelante” de Quinto y Séptimo Año de la EPET 10

“Atrapados en la apuesta” de Sexto Año Orientación Ciencias Naturales del Colegio Juan Humberto Morán

PUESTAS EN ESCENAS- CATEGORÍA ÚNICA

“Casa de papel” de Primera Año Primera División del Colegio Manuel Belgrano

“El Nexo Curso” de Primero, Segundo, Tercer y Cuarto Año del Colegio Secundario de Conhello

“Juegos rítmicos” de Primera Año Primera División del Colegio Manuel Belgrano

“Somos latinas” de Cuarto Año Segunda División Orientación Informática del Colegio Licenciado Hugo Peinetti

“Dúo dinámico” de Quinto Año Orientación Artes Visuales del Colegio Licenciado Hugo Peinetti

CONCURSOS DE FOTOGRAFÍAS DE NIVEL PRIMARIO

En el concurso de fotografías participaron “La fuerza de la unión” de Cuarto Grado de la Escuela 251; “El Renacer de la Primavera: Colores y Energía Juveniul” de Quinto Grado de la Escuela 251; “El Paraguas de la Unión” de Quinto Grado de la Escuela 251; “Cadenas de luz y amistad” de Sexto Grado de la Escuela 251; “Te entendemos Messi, este también es nuestro último partido” de 5 Grado de la Escuela 44; y Una foto de Sexto Grado de la Escuela 195.

CONCURSO DE FOTOGRAFÍA DE NIVEL SECUNDARIO

En esta categoría participan «Llegó Cupido, sin arco y sin flecha” de Sexto Año Orientación Comunicación del Colegio Manuel Belgrano; “Dúo dinámico” de Quinto Año Orientación Artes Visuales del Colegio Licenciado Hugo Peinetti; “Juntos Podemos lograr lo que solos parece imposible” de Primer Año del colegio Manuel Belgrano; “Sostenerse ante todo” de Segundo Año del Colegio Manuel Belgrano; “Costumbres Argentinas” de Tercer Año del Colegio Manuel Belgrano; “Los obstáculos se vuelven pequeños cuando tu actitud es grande” de Cuarto Año del colegio Manuel Belgrano; “Un mismo enfoque” de Quinto Año del Colegio Manuel Belgrano; “Nos vemos en Segundo” de Primer Año del Colegio Manuel Belgrano; “Los deportistas de Segundo Curso” de Segundo Año del Colegio Manuel Belgrano; “Los chispitas de Tercero” de Tercer Año del Colegio Manuel Belgrano; “Falta la profe y… “ de Cuarto Año del Colegio Manuel Belgrano; “FDE (Fiesta del Estudiante)” de Quinto Año del Colegio Manuel Belgrano; y “La fuerza de nosotros – No te canses de sembrar el bien que a su tiempo cosecharás los frutos» de Primero, Segundo, Tercero y Cuarto Año del Colegio Secundario Conhello.