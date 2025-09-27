Necrológica de Eduardo Castex –  Sábado 27

Ha dejado de existir en Eduardo Castex la vecina Margarita Josefa Martínez (62 años). El velatorio será en calle Raúl B. Díaz 1133 – Sala B y el sepelio será este Sábado 27, a las 11 horas, en el cementerio local.
Informó Cochería Cospec Ltda
sábado 27, septiembre, 2025, Eduardo Castex, La Pampa
Ha dejado de existir en Eduardo Castex la vecina Margarita Josefa Martínez (62 años). El velatorio será en calle Raúl B. Díaz 1133 – Sala B y el sepelio será este Sábado 27, a las 11 horas, en el cementerio local.
Informó Cochería Cospec Ltda