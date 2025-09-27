Torneo Provincial 2025: Empate en Santa Rosa y triunfo de Alvear FC

Alvear FC derrotó a Deportivo Mac Allister y Atlético Santa Rosa empató con Costa Brava, y los azules ahora lideran la Zona B del Torneo Provincial 2025.

En Intendente Alvear, Alvear FC derrotó 2 a 0 a Deportivo Mac Allister con goles de Axel Bertaina y Marcelo Freites, y acumuló la tercera victoria consecutiva para convertirse en líder de la Zona B.

Mientras que en el estadio Mateo Calderón, Atlético Santa Rosa y Costa Brava empataron 1 a 1, con anotaciones de Franco Lezcano para los santarroseños y Joaquín Vivani para los piquenses. Además, fueron expulsados Pablo Agüero y el ayudante de campo Marcos Gelabert en los albirrojos, y Maximiliano Acosta en los albos.

MÁS PARTIDOS

La cuarta fecha se completará este domingo con Juventud Regional y General Belgrano a las 16 horas con el silbato de Ezequiel Della Croce y All Boys (SR) frente All Boys (T) a las 18 horas con arbitraje de Emanuel Leguizamón, por la zona A

Por la Zona C, Pico FC recibe a Unión de Riglos a las 16 horas e impartirá justicia Andrés Cuello; mientras que Unión Deportiva Campos recibe a Ferro de Intendente Alvear a las 16 horas y arbitrará Ezequiel Villalba.

En la Zona D, Sportivo Independiente y El Pampero juegan a las 16 horas con Jorge Santillán como árbitro, y Deportivo Winifreda recibe a Racing Club de Eduardo Castex a las 16 horas con el silbato de Marcelo Mensi. (Fotografía: A Un Toque)