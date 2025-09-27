sábado 27, septiembre, 2025, Eduardo Castex, La Pampa
Radiodon500.png
Triple crimen: Detuvieron en Bolivia al chofer de la camioneta que llevó a las chicas

Triplecrimen detenido 27setiembre2025 2

Lázaro Víctor Sotacuro, uno de los prófugos en el marco del brutal triple femicidio de Florencio Varela, fue detenido este viernes en la localidad de Villazón (Bolivia). Sotacuro está señalado como el hombre que manejaba la camioneta blanca en la que Brenda Del Castillo, Morena Verri y Lara Gutiérrez fueron vistas con vida por última vez.

Triplecrimen sotacurolazaro detenido 27setiembre2025

La detención fue confirmada por el gobernador de Jujuy, Carlos Sadir, a través de sus redes sociales, donde destacó el trabajo conjunto entre la Policía de Jujuy y las fuerzas federales para lograr la captura.

Una fuga hacia el norte que terminó en captura

La detención fue el resultado de una intensa búsqueda que se había centrado en el norte del país. La Brigada de Investigaciones de Jujuy estaba tras los pasos de Sotacuro, cuyo rastro se había perdido en Santiago del Estero, lo que reforzó la hipótesis de una fuga hacia Bolivia.

Triplecrimen detenido 27setiembre2025 1

Según supo Noticias Argentinas, el operativo se intensificó luego de que se confirmara que el prófugo había viajado en colectivo hacia la provincia de Jujuy. «En instantes será trasladado a dependencias de la DFI de la PFA», informó Bullrich, confirmando que el proceso de extradición ya está en marcha.

La causa sigue activa con más prófugos

El triple crimen de las jóvenes, cuyos cuerpos fueron hallados enterrados y con signos de tortura en una casa de Florencio Varela, ya cuenta con otros cuatro detenidos. Sin embargo, Sotacuro no era el único prófugo de peso en la causa.

La investigación continúa para dar con todos los responsables. Interpol emitió recientemente un pedido de captura internacional contra Matías Agustín Ozorio, señalado como la mano derecha de «Pequeño J», el líder narco de nacionalidad peruana que habría sido el autor intelectual de los asesinatos.

