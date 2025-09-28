El ministro Álvarez entregó créditos Rucalhué a familias de Puelches

El ministro de Desarrollo Social y DDHH, Diego Álvarez, encabezó el acto de entrega de créditos del Programa de Mejoramiento Habitacional Rucalhué a cuatro familias de Puelches.

El funcionario provincial destacó “la importancia de contar con municipios presentes que gestionan y trabajan todos los días por su comunidad”. También puso en relieve “la mirada especial del Gobierno provincial hacia las localidades más pequeñas, que a veces cuentan con menos recursos pero que siempre son alcanzadas por las políticas provinciales”.

Álvarez remarcó además que “a pesar del difícil contexto nacional y la retención de fondos que pertenecen a las y los pampeanos, la Provincia, con esfuerzo y responsabilidad, sigue cumpliendo sus obligaciones y garantizando derechos a cada familia”.

POLÍTICA SOCIAL

El Programa Rucalhue tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de la población de menores recursos y/o en situación de vulnerabilidad social, que cuentan con ingresos regulares mínimos que les permiten acceder a este préstamo social. El mismo se paga de manera accesible y solidaria, permitiendo recuperar fondos para que nuevas familias puedan acceder al beneficio en el futuro. La jornada en Puelches reflejó una vez más el compromiso del Estado provincial en la defensa de las y los pampeanos, asegurando el acceso a mejores condiciones de vida y la presencia de un Gobierno cercano que escucha y acompaña.