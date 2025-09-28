Inauguraron un playón deportivo en el colegio secundario de Hilario Lagos

El ministro de Gobierno y Asuntos Municipales, Pascual Fernández, participó de la inauguración del playón deportivo del Colegio Secundario Aguas Buenas de Coronel Hilario Lagos, una obra esperada por la comunidad educativa local.

El ministro Fernández recordó que el playón deportivo “no es un hecho aislado, sino que forma parte de decisiones políticas que toma nuestro gobernador (Sergio Ziliotto) en torno a trabajar por mejorar la vida de cada pampeano”.

Indicó que el 25% del presupuesto provincial está destinado a la educación pública que garantiza desde los tres años la escolaridad hasta el secundario y también la ruralidad, acompañados por el transporte escolar para aquellos que están alejados de los centros educativos.

“Hace dos días el Gobernador anunció el programa de becas para todos aquellos estudiantes que quieran seguir estudiando en la universidad pública, de un monto de 300 mil pesos mensuales. Esto hay que ponerlo en valor, porque con la beca nacional Progresar reciben 35.000 pesos. Este es un apoyo a las y los jóvenes para su futuro, porque son el futuro de La Pampa. Necesitamos jóvenes formados y para eso necesitan las oportunidades y las posibilidades para lograrlo”, expresó.

También resaltó el trabajo del Ministerio de Educación y de cada directivo, docentes y cooperadoras de las instituciones que ponen esfuerzo y compromiso diario en esa tarea. “Felicitaciones por todo lo que hacen y sigan trabajando como lo vienen haciendo. Es una forma de defender La Pampa y es tiempo de defender cada una de nuestras localidades, es tiempo de defender La Pampa. Y eso lo hacemos de manera conjunta”, finalizó.

