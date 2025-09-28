La Pampa Corre 2025: Las castenses Marlen Sosa y Rocío Sueldo triunfaron en Speluzzi

La sexta fecha del campeonato La Pampa Corre se desarrolló –este domingo- en Speluzzi, donde en la prueba de 10 Km vencieron el cordobés Agustín Avaro y la castense Marlen Sosa, y en los 5 Km la victoria fue para Juan Carlos Chuminatti y la castense Rocío Sueldo. La próxima fecha será el 12 de octubre en Trenel.

El podio de los 10 Km quedó conformado por Agustín Avaro (Villa Huidobro), el toayense Guido Altamiranda y el santarroseño Gustavo Alzugaray.

Entre los castenses compitieron Iván López Conesa (8), Silvio Villalva (11) y Fabricio Robles (19).

Entre las Damas, el primer puesto fue para la castense Marlen Sosa y la secundaron la piquense Paola Montero y Devora Díaz (Hilario Lagos).

De Eduardo Castex también compitieron Rosana Fernández (4), Valeria Priotto (5) y Melisa Pattusi (10).

EN 5 KM

Entre los varones, en los 5 Km el primer puesto fue para Juan Carlos Chuminatti (Coronel Suarez), y los escoltaron el piquense Aguberto Mota y el castense Jorge Puebla.

También largaron los castenses Fabián Rigal (5), Kevin Bongiovanni (7), Mateo Rach (10), Alexis Coronel (17), Hugo Gebruers (18), Matías Dishnaider (19), Marcos Benvenuto (23), Sebastián Ponce (38), Hugo Ramero (41), Ariel Casalegno (42), Oscar Rosa (52), Fernando Casalegno (60), José García (61) y Martín Robles (63).

Entre las Damas, el triunfo fue para la castense Rocío Sueldo y el podio lo completaron la caleufuense Iris Villegas y Lorena Díaz (Pellegrini).

Acá también compitieron Luciana Tamagnone (4), Brisa Braun (7), Claribel Braun (11), Ariana Sánchez (12), Karen Ledesma (13), Geraldine Pereyra (21), Marcela Rolhaiser (28), Andrea Badini (29), Patricia Pereyra (35), Lara O´higgins (47), María Guevara (53), Nelida Moyano (58) y Josefina Suppo (60).