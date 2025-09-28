Los ganadores de los concursos de la Fiesta de los Estudiantes 2025 en Castex

Durante la madrugada se entregaron los premios de los concursos de Fotografías, Puestas en Escenas y Carrozas de la Fiesta de los Estudiantes 2025, que organiza el Colegio Manuel Belgrano de Eduardo Castex. El jurado votó durante el desfile céntrico, que se desarrolló el sábado, que contó con una importante concurrencia de público.
CONCURSO DE FOTOGRAFÍAS DE NIVEL PRIMARIO
-Primer Puesto: Sexto Grado de la Escuela 251
-Segundo Puesto: Sexto Grado Turno Mañana de la Escuela 44.
CONCURSO DE FOTOGRAFÍAS DE NIVEL SECUNDARIO
-Primer Puesto: Tercer Año del Colegio Manuel Belgrano
-Segundo Puesto: Cuarto Año del Colegio Manuel Belgrano
CONCURSO DE PUESTAS EN ESCENA – CATEGORÍA ÚNICA
-Primer Puesto: “El nexo” de Primero, Segundo, Tercer y Cuarto Año del Colegio Secundario de Conhello
-Segundo Puesto: “Somos latinas” de Cuarto Año del Colegio Licenciado Hugo Peinetti
-Tercer Puesto: “Juegos rítmicos” de Primer Año del Colegio Manuel Belgrano
CONCURSO DE CARROZAS – CICLO BÁSICO
-Primer Puesto: “La pitufi aldea” de Primer Año Primera División del Colegio Licenciado Hugo Peinetti
-Segundo Puesto: “Sueño polar” de Segundo Año del Colegio Juan Humberto Morán
-Tercer Puesto: “Las Estrellas” de Segundo Año de la EPET 10.
CONCURSO DE CARROZAS – CICLO ORIENTADO
-Primer Puesto: “La fuerza del campo” de Primero, Segundo, Tercero y Cuarto Año del CPFP 1.
-Segundo Puesto: “F1 Colapinto” de Sexto Año del Colegio Manuel Belgrano
Tercer Puesto: “Atrapados en la apuesta” de Sexto Año Orientación Naturales del Colegio Juan Humberto Morán