domingo 28, septiembre, 2025, Eduardo Castex, La Pampa
Facebook-f X-twitter Instagram Whatsapp
Radiodon500.png
Informate
Radio
Radiodon whatsapp banner 19mayo2025

Los ganadores de los concursos de la Fiesta de los Estudiantes 2025 en Castex

Compartir
Twittear
Compartir
Telegram
Fiestadelestudiante pancarta 27setiembre2025

Durante la madrugada se entregaron los premios de los concursos de Fotografías, Puestas en Escenas y Carrozas de la Fiesta de los Estudiantes 2025, que organiza el Colegio Manuel Belgrano de Eduardo Castex. El jurado votó durante el desfile céntrico, que se desarrolló el sábado, que contó con una importante concurrencia de público.

CONCURSO DE FOTOGRAFÍAS DE NIVEL PRIMARIO

-Primer Puesto: Sexto Grado de la Escuela 251  

-Segundo Puesto: Sexto Grado Turno Mañana de la Escuela 44.

CONCURSO DE FOTOGRAFÍAS DE NIVEL SECUNDARIO

-Primer Puesto: Tercer Año del Colegio Manuel Belgrano

-Segundo Puesto: Cuarto Año del Colegio Manuel Belgrano

CONCURSO DE PUESTAS EN ESCENA – CATEGORÍA ÚNICA

Fiestadelestudiante elnexocurso 27setiembre2025

-Primer Puesto: “El nexo” de Primero, Segundo, Tercer y Cuarto Año del Colegio Secundario de Conhello

Fiestadelestudiante somoslatinas 27setiembre2025

-Segundo Puesto: “Somos latinas” de Cuarto Año del Colegio Licenciado Hugo Peinetti

Fiestadelestudiante juegosritmicos 27setiembre2025

-Tercer Puesto: “Juegos rítmicos” de Primer Año del Colegio Manuel Belgrano

CONCURSO DE CARROZAS – CICLO BÁSICO

Fiestadelestudiante lapitufialdea 27setiembre2025

-Primer Puesto: “La pitufi aldea” de Primer Año Primera División del Colegio Licenciado Hugo Peinetti

Fiestadelestudiante sueniopolar 27setiembre2025

-Segundo Puesto: “Sueño polar” de Segundo Año del Colegio Juan Humberto Morán

Fiestadelestudiante lasestrellas 27setiembre2025

-Tercer Puesto: “Las Estrellas” de Segundo Año de la EPET 10.

CONCURSO DE CARROZAS – CICLO ORIENTADO

Fiestadelestudiante lafuerzadelcampo 27setiembre2025

-Primer Puesto: “La fuerza del campo” de Primero, Segundo, Tercero y Cuarto Año del CPFP 1.

Fiestadelestudiante f1colapinto 27setiembre2025

-Segundo Puesto: “F1 Colapinto” de Sexto Año del Colegio Manuel Belgrano

Fiestadelestudiante atrapadosenlaapuesta 27setiembre2025

Tercer Puesto: “Atrapados en la apuesta” de Sexto Año Orientación Naturales del Colegio Juan Humberto Morán

Compartir
Twittear
Compartir
Telegram

Deja tu comentario!

Planco
Antar banner abril2025Sancorseguro banner setiembre2025 lateralExpocastex2025 julio2025 lateral 400x533Cospecltda banner abril2025 400x300Refrigeradossantiago 23setiembreTecnohuose banner setiembre2025