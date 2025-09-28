Murió una mujer en un choque en el cruce de ruta nacional 35 y ruta provincial 18

Una camioneta Ford Ranger y un automóvil Fiat Cronos protagonizaron un trágico choque en el cruce de la ruta nacional 35 y ruta provincial 18. Producto del impacto falleció una mujer de aproximadamente 50 años.

El accidente se produjo este domingo aproximadamente a las 18.30 horas, cuando por “causas que aún se tratan de establecer” los rodados chocaron violentamente en el cruce de la ruta nacional 35 y ruta provincial 18, publicó Noticias del Sur Online.

La camioneta Ford Ranger circulaba por ruta provincial 18 en dirección este-oeste con una pareja y una menor a bordo, y el Fiat Cronos transitaba por ruta nacional 35 en sentido sur-norte, ocupado por un hombre y una mujer.

En el sitio del siniestro intervino la Unidad Regional 3, e informaron que producto del violento impacto falleció una mujer que iban en el Fiat Cronos.

En el lugar trabajaron efectivos policiales y servicios de emergencia mientras que la fiscalía de turno dispuso las medidas de rigor para esclarecer la mecánica del accidente. (Fotografías: Noticias del Sur Online)