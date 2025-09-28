Proyectos pampeanos participaron del Concurso Emprendimiento Argentino 2025

Los emprendimientos Creciente Fértil de Facundo Hecker y Luyaba de Patricia Agüera, participaron en la instancia nacional del Concurso Emprendimiento Argentino 2025, tras ser seleccionados finalistas provinciales.

Este camino fue transitado de la mano de la Dirección de Microemprendimientos y Micropymes, que acompaña a emprendedores locales con capacitaciones, asesoramiento, y demás, apuntando a esta política gubernamental de diversificar la matriz productiva, y concretamente apoyar a todos los sectores productivos en su desarrollo.

Además Creciente Fértil es una empresa que está incubada en CITIA, y forma parte de la Red del Polo Tecnológico, por lo cual cuenta con el apoyo de esta Agencia también.

MENTORÍAS DE ACOMPAÑAMIENTO

La directora de Microemprendimientos, Alejandra Galán, comentó que estos proyectos llegaron a esta instancia nacional después “de una larga trayectoria anterior”. Inicialmente se realizó un trabajo de co-anfitriones -conjuntamente entre el Ministerio de la Producción, la Cámara de Comercio y UNILPa- para brindaron instancias de capacitación sobre la importancia de comunicar los emprendimientos, también formaron parte de un pitcheo con jurados que integran el ecosistema emprendedor y de ahí fueron seleccionadas estas dos empresas”. Y agregó que al ser finalistas de la provincia “tuvieron un reconocimiento general con capacitaciones de mentoría de acompañamiento”.

LOS GANADORES

Galán estuvo presente también en la jornada nacional, donde “si bien los proyectos pampeanos no quedaron seleccionados por el jurado, ante el cual expusieron sus proyectos, al finalizar la jornada obtuvieron un certificado por su participación y una medalla de reconocimiento por haber llegado hasta esta instancia, además del intercambio que pudieron realizar con emprendedores de otras provincias”.

En este concurso 2025 resultaron ganadores: por la categoría Despegue un proyecto de Puerto Madryn, “Erisea” es la primera empresa en desarrollar suplementos dietarios a base de espinocromas extraídos de huevas de erizos de mar, cultivados mediante acuicultura sostenible en la Patagonia Y por la categoría Crecimiento y Expansión, “Pastech” desarrolla soluciones tecnológicas para mejorar la productividad en la ganadería pastoril. Aplica tecnología 4.0 para medir, monitorear y gestionar el pasto, el recurso más económico y estratégico en estos sistemas.



