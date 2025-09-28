Selena Gomez y Benny Blanco se casaron en una íntima ceremonia al aire libre

Después de nueve meses de compromiso, Selena Gomez y Benny Blanco oficializaron su amor con una boda celebrada este sábado 27 de septiembre, según confirmaron ambos en redes sociales.

La pareja compartió una serie de fotos y videos del evento, donde se los ve sonrientes y abrazados, disfrutando de una ceremonia íntima al aire libre.

Para la ocasión, la cantante de Who Says, de 33 años, eligió un vestido de satén con cuello halter y detalles de encaje, acompañado por un ramo de flores blancas de gipsófilas. Benny, de 37 años, lució un esmoquin negro clásico, camisa blanca y sutiles detalles en encaje que acompañaban el look de su flamante esposa.

Sin grandes textos ni mensajes emotivos, Selena simplemente escribió en la publicación la fecha de la boda junto a dos emojis de corazón blanco, mientras que Benny comentó con una frase: “Mi esposa en la vida real”.

La historia de amor entre ambos tuvo un giro romántico en diciembre pasado, cuando Blanco le propuso casamiento durante un picnic. En ese momento, Selena compartió la imagen de su anillo de diamantes junto a una breve oración: “La eternidad comienza ahora…”.

En los meses que siguieron, ambos fueron compartiendo parte del proceso de planificación de la boda. Sin embargo, lejos de mostrar ansiedad o urgencia, tomaron el camino del disfrute paso a paso. En diálogo con la revista Rolling Stone, Benny había bromeado. “Creo que todos los días planeó una nueva boda en su cabeza”, y agregó: “Somos de los que vamos día a día. Todavía no hemos superado este momento.”

Además del vínculo sentimental, Selena y Benny consolidaron su relación también en el terreno profesional. Mientras organizaban su casamiento, trabajaron juntos en su primer álbum colaborativo, I Said I Love You First, que produjeron desde su estudio casero.