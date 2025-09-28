Torneo Provincial 2025: Lideran tres de la Liga Pampeana y uno de la Liga Cultural

All Boys de Trenel, Alvear FC, Racing Club de Eduardo Castex y Unión de Miguel Riglos lideran, concluida la cuarta fecha, el Torneo Provincial 2025. Los resultados de la cuarta fecha ajustaron las diferencias entre los equipos, cuando restan dos fechas para la culminación de la fase clasificatoria. RESULTADOS – POSICIONES Y PRÓXIMA FECHA

ZONA A

Juventud Regional derrotó 2 a 1 a General Belgrano, con anotaciones de Franco Vázquez –en dos ocasiones- para los locales, y Julian Sosa para los santarroseños.

En Santa Rosa, All Boys empató –sin goles- con All Boys de Trenel, y fue expulsado Lautaro Berdugo.

POSICIONES: All Boys de Trenel, 8 puntos; All Boys de Santa Rosa y Juventud Regional, 5; y General Belgrano, 3.

PRÓXIMA FECHA: All Boys de Santa Rosa vs General Belgrano y All Boys de Trenel vs Juventud Regional

ZONA B

Los partidos se jugaron el sábado. En Intendente Alvear, Alvear FC derrotó 2 a 0 a Deportivo Mac Allister con goles de Axel Bertaina y Marcelo Freites.

Y en el estadio Mateo Calderón, Atlético Santa Rosa y Costa Brava empataron 1 a 1, con anotaciones de Franco Lezcano para los santarroseños y Joaquín Vivani para los piquenses. Además, fueron expulsados Pablo Agüero y el ayudante de campo Marcos Gelabert en los albirrojos, y Maximiliano Acosta en los albos.

POSICIONES: Alvear FC, 9; Atlético Santa Rosa, 7; Costa Brava, 5; y Deportivo Mac Allister, 1.

PRÓXIMA FECHA: Alvear FC vs Costa Brava y Deportivo Mac Allister vs Atlético Santa Rosa.

ZONA C

Pico FC perdió 2 a 1 con Unión de Miguel Riglos, con tantos de Esteban Gutierrez para los decanos, y Nicolás Lezcano y Sanabria para los sureños, y los vencedores sufrieron la expulsión de Nicolás Luzurriaga.

En General Acha, Unión Deportiva Campos venció 2 a 1 a Ferro Carril Oeste de Intendente Alvear, con goles de Juan Pablo Bravo y Nahuel Quiero para los acenses y Sebastián Ormeño para los alvearenses.

POSICIONES: Unión de Miguel Riglos, 8; Pico FC, 7; Ferro de Intendente Alvear, 4; Unión Deportiva Campos, 3.

PRÓXIMA FECHA: Ferro de Intendente Alvear vs Pico FC y Unión Deportiva Campos vs Unión de Miguel Riglos

ZONA D

Deportivo Winifreda perdió 2 a 0 con Racing Club, y los goles fueron convertidos por Renzo Frank e Isaías Similán.

En General Pico, Sportivo Independiente empató 1 a 1 con El Pampero de Colonia Santa María, con tanto sde Emanuel Morete para los locales y Facundo Aschemacher para los visitantes.

POSICIONES: Racing Club, 9; El Pampero, 8; Sportivo Independiente, 3; y Deportivo Winifreda, 1.

PRÓXIMA FECHA: Sportivo Independiente vs Racing Club y El Pampero vs Deportivo Winifreda.