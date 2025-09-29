lunes 29, septiembre, 2025, Eduardo Castex, La Pampa
Horóscopo semanal: Las predicciones del lunes 29 de septiembre al domingo 5 de octubre 2025

Horoscopo Predicciones 31diciembre2024

El horóscopo de la semana del lunes 29 de septiembre al domingo 28 de septiembre al domingo 5 de octubre de 2025 de todos los signos: las predicciones en salud, dinero y amor que se vienen, lo que hay que saber de bueno y de qué temas debemos tener cuidado.

Horóscopo del lunes 29 de septiembre al domingo 5 de octubre 

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

La semana arranca con energía fuerte y dinámica. Tendrás oportunidades de iniciar proyectos y mostrar liderazgo, pero deberás controlar la impaciencia. El fin de semana será ideal para descansar y recuperar energías.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

Los días favorecen la estabilidad económica y la organización de planes a futuro. En lo afectivo, se abren momentos de ternura y conexión. Cerrás la semana con calma y sensación de logro.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

Tu comunicación será tu gran aliada: reuniones, charlas y acuerdos fluirán fácilmente. Podrían llegar buenas noticias en lo laboral. El fin de semana te invita a compartir con amigos.

Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

Los asuntos emocionales y familiares ocuparán un lugar central. Es buen momento para resolver tensiones y poner orden en tu entorno cercano. El domingo traerá alivio y tranquilidad interior.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Semana de brillo personal: tu carisma atrae reconocimiento en lo laboral y en lo social. Sin embargo, será clave cuidar la energía física para no agotarte. El amor promete gestos cálidos.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

La organización y la disciplina serán tus mejores herramientas. Podrás resolver pendientes y encaminar proyectos. El fin de semana será propicio para conversaciones íntimas que traen claridad.

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

Con el Sol en tu signo, esta semana será de expansión y equilibrio. Estarás con magnetismo especial y tu capacidad de diálogo te ayudará a generar acuerdos valiosos.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

Las emociones se intensifican y tu intuición se activa. Será una semana de revelaciones personales y laborales. El fin de semana puede traer un encuentro muy significativo.

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Tu energía expansiva atrae contactos nuevos y planes a futuro. Es un gran momento para planear viajes, estudios o proyectos. El domingo llega con alegría y vitalidad extra.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Semana exigente en lo laboral: habrá responsabilidades extra, pero también reconocimiento por tu esfuerzo. En lo personal, necesitás dedicar tiempo al descanso y al bienestar.

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

El martes y miércoles traen noticias o propuestas que pueden abrirte horizontes. Actividades en equipo serán muy favorables. El fin de semana estará marcado por encuentros sociales.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

Será una semana de cierre de ciclos y de aprendizajes emocionales. En lo económico, podés recibir un alivio inesperado. El domingo, tu intuición te guiará hacia decisiones correctas.

Planco
