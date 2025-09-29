Liga Municipal 2025: ABC de Castex y Recreativo Juniors jugarán la final de la Copa de Plata

En Realicó se jugaron las semifinales de la Copa de Plata de la Liga Provincial de Fútbol Municipal – Zona Norte, donde Recreativo Juniors y Asociación Barrio Calandri (ABC) de Eduardo Castex clasificaron para jugar las finales del campeonato 2025.

En el primer partido, ABC de Eduardo Castex goleó 3 a 0 a Metileo, y en segundo temrino Recreativo Juniors venció 2 a 0 a Ceballos.

Con estos resultados, ABC de Eduardo Castex y Recreativo Juniors jugarán el primer partido final el próximo domingo en el estadio Municipal de Vértiz y después en la cancha de Quetrequén.

En ambas jornada paralelamente se disputarán los partidos definitorios de la Copa de Oro, y así concluirá la competencia 2025.