lunes 29, septiembre, 2025, Eduardo Castex, La Pampa
Facebook-f X-twitter Instagram Whatsapp
Radiodon500.png
Informate
Radio
Radiodon whatsapp banner 19mayo2025

Liga Municipal 2025: ABC de Castex y Recreativo Juniors jugarán la final de la Copa de Plata

Compartir
Twittear
Compartir
Telegram
Ligamunicipal abc realico 28setiembre2025

En Realicó se jugaron las semifinales de la Copa de Plata de la Liga Provincial de Fútbol Municipal – Zona Norte, donde Recreativo Juniors y Asociación Barrio Calandri (ABC) de Eduardo Castex clasificaron para jugar las finales del campeonato 2025.  

En el primer partido, ABC de Eduardo Castex goleó 3 a 0 a Metileo, y en segundo temrino Recreativo Juniors venció 2 a 0 a Ceballos.

Con estos resultados, ABC de Eduardo Castex y Recreativo Juniors jugarán el primer partido final el próximo domingo en el estadio Municipal de Vértiz y después en la cancha de Quetrequén.

En ambas jornada paralelamente se disputarán los partidos definitorios de la Copa de Oro, y así concluirá la competencia 2025.

Compartir
Twittear
Compartir
Telegram

Deja tu comentario!

Planco
Expocastex2025 julio2025 lateral 400x533Refrigeradossantiago 23setiembre
Cospecltda banner abril2025 400x300Sancorseguro banner setiembre2025 lateralAntar banner abril2025Tecnohuose banner setiembre2025