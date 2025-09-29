lunes 29, septiembre, 2025, Eduardo Castex, La Pampa
Necrológica de Eduardo Castex –  Lunes 29

Ha dejado de existir  en Eduardo Castex el vecino Orlando Amilcar Gualco (82 años). El velatorio será en calle Raúl B. Díaz 1133 – Sala A y el sepelio será este Lunes 29, a las 17.30 horas, en el cementerio local.

Informó Cochería Cospec Ltda

