Pampeana se coronó campeona en torneo internacional de patín artístico

La patinadora realiquense María Eugenia “Maru” Dans se consagró campeona en la categoría Senior Intermedio en el Open Mundial de Patín que se llevó a cabo en la ciudad de Buenos Aires. Además, participó una delegación representando a la provincia de La Pampa. Josefina Beconi Arriola, en representación de Costa Brava de General Pico, se coronó campeona en la categoría Yout Básico y Pilar Araujo Pesce hizo lo propio en la categoría Mini Avanzado. Por su parte, Delfina Bonardel Rojas obtuvo el 8° lugar en la categoría Cadete Básico. La macachinense Agostina Luján se ubicó en el 10° puesto quedando dentro del Top Ten Mundial de la categoría Espoir Pre Básico.

La competencia se llevó a cabo del 23 al 25 de septiembre en el microestadio de la CAP (Confederación Argentina de Patinaje), en la ciudad de Buenos Aires. El Open Mundial de Figuras Obligatorias, evento a nivel internacional fue destinado exclusivamente a las categorías promocionales.

La Pampa participó con cinco deportistas y entre ellas la realiquense María Eugenia Dans que representó a la “Escuela de Patín de Ferro Carril Oeste”. Dans, si bien no tuvo un buen arranque logró recuperarse y consiguió puntuar de la mejor manera para quedarse con el primer puesto.

Este título mundial coloca a la joven local entre las figuras más destacadas del patín artístico, y reafirma que desde el interior del país también se pueden alcanzar logros de impacto internacional.

Sus profesoras Milagros Baras, de la Escuela de Ferro, y Lorena Carinelli expresaron que el triunfo de Dans no es solo el reflejo de su talento sobre ruedas, sino también el resultado de un camino de esfuerzo, disciplina y perseverancia que la ha llevado a destacarse en cada competencia.

Desde la Asociación Pampeana expresaron: “Estamos muy contentos y orgullosos del apoyo de las familias y que los atletas sigan apostando a los eventos internacionales”. Además, felicitaron a las profesoras Rosalía Heim, Florencia Casarrota, Lorena Carinelli y Milagros Baras.