Alcoholemias positivas en los puestos camineros de Castex y Catriló

La Policía de La Pampa -durante el fin de semana- conjuntamente con el equipo de Prevención y Protección Vial y las áreas de Tránsito municipales, llevó adelante operativos de control y prevención en distintas rutas y localidades de la Provincia.

En total se realizaron 1.257 pruebas de alcoholemia de las cuales 12 resultaron positivas. Siete de esos casos se enmarcaron en el programa nacional Alcoholemia Federal, iniciativa que desde 2022 coordina controles simultáneos en diferentes puntos del país para prevenir siniestros viales vinculados al consumo de alcohol.

En los controles efectuados sobre rutas nacionales se detectaron dos casos positivos: uno en el Puesto Caminero de Eduardo Castex el domingo por la mañana, donde un conductor arrojó un dosaje de 0,69 g/l; y otro en el Puesto Caminero de Catriló, registrado el día sábado.

Desde el Ministerio de Seguridad y Justicia se reiteró que conducir bajo los efectos del alcohol es una conducta irresponsable y peligrosa, que pone en riesgo tanto a quien maneja como a todas las personas usuarias de la vía pública.

Pese a las condiciones climáticas adversas por las lluvias, que afectaron el desarrollo de algunos controles, la Provincia ratifica su política pública sostenida en materia de seguridad vial, orientada a la prevención, la reducción de siniestros y la protección de la vida.