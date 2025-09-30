Constitucionalista resaltó la transparencia y la digitalización de la gestión pública en La Pampa

El Gobierno de La Pampa fue destacado por su trabajo en garantizar el acceso a la información pública y por la digitalización completa de la gestión administrativa.

En el marco del Día Internacional del Acceso Universal a la Información, el Ministerio de Conectividad y Modernización organizó una capacitación titulada “El Derecho de Acceso a la Información Pública y el Sistema Democrático”, a cargo del constitucionalista Andrés Gil Domínguez.

La jornada reunió a funcionarios provinciales, referentes del área y agentes de la administración pública, y se desarrolló bajo el Programa de Capacitación para Agentes de la Administración Pública (PROCAAP). Allí se puso en valor la Ley Provincial 3571, sancionada en 2023, que garantiza a los pampeanos el derecho a acceder a la información pública y promueve prácticas de transparencia activa.

“No se trata solo de un compromiso político, sino de fortalecer la confianza de la ciudadanía en el Estado con hechos concretos” (Damián Aldama).

Gil Domínguez comparó la situación provincial con la nacional y advirtió: “En La Pampa tenemos una normativa vigente y amplia, pero a nivel federal existen severas obstrucciones y violaciones que transforman los contenidos del derecho de acceso a la información como derecho humano”.

Por su parte, el director general de Acceso a la Información Pública y Gobierno Digital, Damián Aldama, destacó que ya se superaron las 130 solicitudes de acceso a la información en la Provincia y subrayó: “Avanzamos en la digitalización completa de la gestión administrativa con el sistema de gestión documental electrónica. Esto garantiza trámites más ágiles, transparentes y trazables”.