Emprendedoras pampeanas comercializaron sus producciones en la «Feria de las Regiones»

Representantes de la Red pampeana de mujeres y diversidades emprendedoras comercializaron sus productos en este reconocido evento que se llevó a cabo en la ciudad de Buenos Aires.

En el marco del trabajo de articulación que lleva adelante la Secretaría de la Mujer, Géneros y Diversidad y Casa de La Pampa Buenos Aires, 16 emprendedoras pampeanas expusieron en una nueva edición de la Feria de las Regiones, dedicada al Litoral y la Patagonia, que se desarrolló el domingo 27 en la CABA.

La Red pampeana de mujeres y diversidades emprendedoras es una iniciativa que busca promover una mayor participación de emprendedoras en el mercado local y regional a través de diversas acciones como capacitaciones, exposiciones, puntos de ventas y ferias.

“En esta ocasión, 16 emprendedoras comercializaron sus productos recibiendo muy buenas repercusiones no sólo por la calidad de sus productos sino también por la estética de sus stands y la calidad en la atención”, expresó Gabriela Labourie.

VISIBILIZACIÓN

Desde la organización se destacó el éxito de la actividad y la repercusión del stand provincial así como también se valoró la importancia del trabajo interinstitucional y el apoyo y compromiso del equipo de Casa de La Pampa dirigido por Pablo Rubio.

“Estoy muy agradecida con la Secretaría de la Mujer y con la Casa de La Pampa, por la experiencia vivida, este tipo de actividades le dan mucha visibilidad a nuestros productos, haciendo que nos conozcan afuera, ya que no solo encontramos personas de las provincias sino que también había muchas personas del extranjero que se compraron, llevaron tarjetas, consultaban, mostraban interés en nuestros productos y eso nos llena el alma”, detalló emocionada Graciela Malen, emprendedora de la localidad de Anguil.