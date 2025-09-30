martes 30, septiembre, 2025, Eduardo Castex, La Pampa
En Castex, allanamiento positivo y un detenido con prisión preventiva

Comisaria castex movil 0km lateral 4enero2023

La policía allanó una vivienda ubicada sobre la calle Juan B. Alberdi, donde pudo recuperar elementos sustraídos en un robo y detuvo a una persona de Eduardo Castex. El imputado fue trasladado a la ciudad de Santa Rosa, donde fue formalizado y dictaminaron la prisión preventiva.

El procedimiento se realizó el lunes, en el marco de una investigación por un hecho caratulado inicialmente como “Robo”, que damnificó a un vecino castense.

El allanamiento “resultó positivo” porque “se logró la recuperación de los elementos denunciados como sustraídos”, y también se identificó el vehículo utilizado por el acusado para “trasladarse al domicilio violentado”.

En las diligencias intervino la Fiscalía Adjunta de Eduardo Castex, a cargo del doctor Carlos Álvarez Ciaffoni. El notificado quedó detenido en carácter de comunicado, tras ser trasladado a Santa Rosa donde fue formalizado y dictaron la prisión preventiva -inicialmente- por un lapso de 20 días.

