En el Senado le entregaron un Diploma de Honor a la deportista pampeana Paulina Barreiro Hus

En un emotivo acto celebrado en el Salón Eva Perón del Congreso de la Nación, los senadores pampeanos Victoria Huala y Daniel Kroneberger entregaron el Diploma de Honor del Honorable Senado de la Nación a Paulina Barreiro Hus, la joven deportista pampeana y triple campeona panamericana de canotaje junior.

Con tan solo 19 años, Paulina se consolidó como una de las grandes promesas del deporte argentino. Su destacada participación en los II Juegos Panamericanos Junior 2025, realizados en Asunción, la llevó a conquistar tres medallas de oro y una de plata, además de ser designada abanderada nacional en la ceremonia de clausura.

El acto contó con la presencia de familiares y allegados de Paulina, quienes la acompañaron en este momento de celebración. También estuvieron presentes los diputados nacionales Marcela Coli y Martín Maquieyra. Durante la ceremonia se proyectaron imágenes de su desempeño deportivo y se compartió un saludo del periodista Gonzalo Bonadeo, que permitió dimensionar la magnitud de sus logros en la competencia internacional.

Entregado el diploma, Paulina Barreiro Hus expresó emocionada: ”Quiero agradecer a todos ustedes y a mi familia, porque sin su apoyo no hubiera podido lograrlo. Estoy muy feliz por todo lo que realizó el equipo de canotaje, que en los Panamericanos fue el deporte que más medallas aportó al medallero argentino. En lo personal, mi deseo es seguir representando a mi país y dejarlo siempre muy bien parado en todas las competencias”.